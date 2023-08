Biało-Czerwoni zakończyli lekkoatletyczne MŚ. Zobacz klasyfikację medalową

Jeszcze na długo przed startem lekkoatletycznych MŚ w Budapeszcie było wiadomo, że reprezentacja Polski jedzie na węgierski teren mocno osłabiona. Wiele postaci, z którymi mogliśmy wiązać nadzieje medalowe, przegrało z kontuzjami bądź pojechało z nastawieniem powrotu do wysokiej formy, np. w perspektywie igrzysk w Paryżu (2024).

Natalia Kaczmarek i Wojciech Nowicki ze srebrnymi medalami MŚ

Przykładami drugiej z wcześniej wymienionej grupy mogą być Paweł Fajdek i Anita Włodarczyk. Pięciokrotny mistrz świata w Budapeszcie zajął „dopiero” czwarte miejsce. Jak sam jednak przyznał, walczył z kontuzją, a dodatkowo osiągnął rezultat, który dobrze oddał formę w trwającym sezonie.

Rozczarowana mogła się czuć również Włodarczyk. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, czterokrotnie złota na MŚ, nie zdołała się przebrnąć przez eliminacje, zajmując ostatecznie trzynaste miejsce. Włodarczyk wraca jednak do poważnego rzucania po dużych problemach zdrowotnych. Cel pozostaje za to niezmienny, igrzyska w Paryżu i walka o czwarty tytuł w karierze.

Z tytułem wicemistrzyni i wicemistrza świata do domu wrócili Natalia Kaczmarek (bieg na 400 m) i Wojciech Nowicki (rzut młotem). Dwa krążki dla Polski to najgorszy wynik na MŚ od 2011 roku (Daegu), wówczas również skończyło się na medalowym dublecie. Niestety brak tytułu mistrzowskiego to już poważniejszy problem. Ostatni raz reprezentacja Polski z lekkoatletycznych MŚ bez złota wracała w 2007 roku (Osaka).

Które miejsce zajęła Polska w klasyfikacji medalowej?

Biało-Czerwoni w Budapeszcie mogli się pochwalić rekordową kadrą 67 sportowców. Ostatecznie po dwóch srebrach Polska zajęła w klasyfikacji medalowej miejsce numer 24. Najlepsza była reprezentacja USA, która zgarnęła 29 krążków.

Najlepsza dziesiątka klasyfikacji medalowej MŚ 2023

1. Stany Zjednoczone – 29 (12 złotych, 8 srebrnych, 9 brązowych)



2. Kanada – 6 (4, 2, 0)



3. Hiszpania – 5 (4, 1, 0)



4. Jamajka – 12 (3, 5, 4)



5. Kenia – 10 (3, 3, 4)



6. Etiopia – 9 (2, 4, 3)



7. Wielka Brytania – 10 (2, 3, 5)



8. Holandia – 5 (2, 1, 2)



9. Norwegia – 4 (2, 1, 2)



10. Szwecja – 3 (2, 1, 0)



…



24. Polska – 2 (0, 2, 0)

Przypomnijmy, że na poprzednich MŚ lekkoatletyczna kadra Polski zdobyła cztery krążki. Jeden złoty i trzy srebrne. Mistrzem został Fajdek w rzucie młotem, a w tym samym konkursie srebro zdobył Nowicki. Do tego dwa srebrne krążki dołożyła w chodzie na dystansie 20 i 35 km Katarzyna Zdziebło. Taki dorobek dał Polakom w klasyfikacji medalowej MŚ 2022 ósmą lokatę.

