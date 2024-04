To jest wynik z kosmosu! On się nie zatrzymuje przed igrzyskami

Armand Duplantis przyzwyczaił do swoich kosmicznych rezultatów, spoglądając na światowe listy skoku o tyczce. Szwed postanowił jeszcze raz zachwycić świat, tym razem podczas zawodów otwierających sezon w Diamentowej Lidze 2024.

Diamentowa Liga: Armand Duplantis z rekordem świata!

W chińskim Xiamen, gdzie z bardzo dobrej strony pokazała się Natalia Kaczmarek w biegu na 400 metrów, szwedzki król tyczki rozpoczął rekordowo. Już w pierwszej próbie osiągnął wynik 6,24 m. Co tu dużo pisać, bijąc swój rekord świata!

Wcześniej wysokość 6,23 Szwed osiągnął we wrześniu 2023 roku w finałowych zawodach Diamentowej Ligi w Eugene. Warto przypomnieć, że Szwed swój pierwszy rekord świata zaliczył w 2020 roku. Miało to miejsce Toruniu, a Duplantis skoczył wówczas „zaledwie” 6,17 m. Spoglądając na próbę z Xiamen, można się spodziewać, że szwedzki mistrz będzie jeszcze wykręcał rekordowe osiągnięcia, bo zapas jest.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków. W stolicy Japonii przed trzema laty wystąpiło łącznie 211 polskich reprezentantek i reprezentantów.

