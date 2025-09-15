Pia Skrzyszowska zaczarowała na MŚ! Polka spełniła marzenie

Dla polskiej lekkoatletki to naprawdę duże osiągnięcie, biorąc pod uwagę, jak duża jest konkurencja podczas rywalizacji na 100 metrów przez płotki. Zwłaszcza w wydarzeniu pokroju mistrzostw świata.

Najpierw Polka w swoim półfinale zajęła trzecie miejsce i musiała spoglądać na wyniki pozostałych dwóch biegów (dwie najlepsze z każdego z awansem bezpośrednim).

twitter

Czas 12,53 sekundy okazał się być wystarczający. Co ciekawe, w eliminacjach MŚ 2025 w Tokio Polka pobiegła jeszcze szybciej, bo z wynikiem 12,51. I to był najlepszy czas w sezonie (na tamten moment) polskiej płotkarki.

MŚ: Pia Skrzyszowska w finale! Duży sukces polskiej płotkarki

Skrzyszowska była jedyną reprezentantką Polski, spoglądając na rywalizację płotkarek. Wcześniej wśród panów rozczarował mocno Jakub Szymański. Halowy mistrz Europy z tego roku na 60 metrów nie zdołał przełożyć formy na realia stadionowe. Oprócz Szymańskiego w eliminacjach odpadł również Damian Czykier. Szymański osiągnął czas 13,74 sekundy, zajmując siódme miejsce w swoim wyścigu eliminacyjnym. Czykier dobiegł do mety z wynikiem 13,58 s. W przypadku tego drugiego Polak ma za sobą trudny, wymagający sezon, w którym nie brakowało sporych problemów ze zdrowiem. Dużo więcej oczekiwano jednak od Szymańskiego, bądź co bądź, tegorocznego mistrza Europy.

Skrzyszowska awansowała do najlepszej ósemki na świecie z ostatnim wynikiem. Tak dobry rezultat dla samej zawodniczki pokazuje, o jak mocnej stawce mowa podczas walki o miano najlepszej płotkarki na świecie.

W finale, który odbył się kilkadziesiąt minut później Skrzyszowska była na bardzo dobrym 5. miejscu. Polka osiągnęła tym samym życiowy sukces, dobiegając do mety z czasem 12,49 s. Czyli z najlepszym wynikiem w sezonie, co pokazuje, że odpowiednio trafiła z formą.

twitter

Transmisje z lekkoatletycznych MŚ przeprowadza TVP Sport. Internetowo można skorzystać ze strony internetowej TVP Sport oraz specjalnie dedykowanej aplikacji mobilnej.

Czytaj też:

Bartosz Kurek w szczególnej roli. Te słowa nie pozostawiają wątpliwościCzytaj też:

Iga Świątek daje blisko pół miliona złotych dla Polski. Właśnie ruszyły zapisy!