Bartosz Kurek w szczególnej roli. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości

O tym, że Bartosz Kurek jest mentalnym liderem drużyny, nikogo raczej specjalnie nie trzeba przekonywać. „Kuraś” niejednokrotnie pokazywał, że potrafi świetnie odnajdować się w kapitańskich obowiązkach. Potwierdzają to również jego koledzy z reprezentacji.

Kewin Sasak o roli Bartosza Kurka. Szczególne słowa o kapitanie Polaków

Nie jest tajemnicą, że „Kuraś” ma w sezonie 2025 na swojej pozycji solidnego konkurenta do gry. Mowa o Kevinie Sasaku, który przebojowo zdobył klubowo z Bogdanką LUK Lublin mistrzostwo Polski oraz Puchar Challenge i otrzymał szansę od Nikoli Grbicia, trafiając do reprezentacji Polski. W niej również atakujący się sprawdził.

Mistrzostwa świata Sasak rozpoczął jednak jako gracz rezerwowy, w podstawowym składzie rozpoczął turniej na Filipinach wspominany Kurek.

Sasak w rozmowie dla WP/SportoweFakty, opisał z uznaniem rolę, którą w drużynie pełni Kurek. W pełni uznając klasę sportową bardziej doświadczonego kolegi, a przy okazji, kapitana przez duże „K”.

– Gramy razem i najważniejsze będą zwycięstwa, a nie kto będzie grał. Staram się go podpytać o elementy siatkarskie i pozaboiskowe. Cieszę się, że mogę grać z najlepszymi polskimi siatkarzami i chciałbym się od nich uczyć. Z Bartkiem gramy na jednej pozycji i to jego będę najbardziej podpatrywał […] Troszczy się o dobro drużyny. Chce jak najlepiej, żebyśmy byli dobrze zaopiekowani. Przyjmuje na siebie dużą część obowiązków pozasportowych, organizacyjnych. Zjadł zęby na tej kadrze. Chce być dla młodych zawodników. Stara się z nami rozmawiać, żartować i dba o dobro całej grupy – zauważył atakujący w rozmowie z Arkadiuszem Dudziakiem.

MŚ siatkarzy: Kiedy i gdzie oglądać kolejny mecz reprezentacji Polski?

Wicemistrzowie świata udanie rozpoczęli turniej na Filipinach. Polacy wygrali w trzech setach z Rumunami, zaliczając mini-thriller w partii otwarcia, zwyciężając ostatecznie na przewagi 34:32. W kolejnych dwóch odsłonach drużyna trenera Grbicia zagrała już tak, jak przystało na jednego z głównych faworytów do końcowego triumfu na MŚ 2025.

Kiedy Polacy grają kolejne spotkanie? Drugi mecz grupowy biało-czerwonych to starcie z Katarczykami. Spotkanie Polska – Katar już w poniedziałek (tj. 15 września) od godziny 15:30 polskiego czasu. Mecz będzie pokazywany na antenach Polsatu Sport, również na otwartej antenie Polsatu, a internetowo za pośrednictwem m.in. platformy Polsat Box Go.

