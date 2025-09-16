Natalia Bukowiecka pokazała moc! Polka ze świetnym biegiem na MŚ

Polska brązowa medalistka IO 2024 w biegu półfinałowym uzyskała czas 49,67 s.

Jest to najlepszy czas Natalii Bukowieckiej w tym sezonie, która na ostatniej prostej wygrała swój półfinał!

Natalia Bukowiecka w finale MŚ. Świetny bieg Polki w Tokio!

Reprezentacja Polski nadal czeka na pierwszy krążek podczas imprezy w stolicy Japonii. Czy to Bukowiecka będzie tą, która obroni honor polskiej drużyny? Z pewnością właśnie ona dokonała tego podczas ubiegłorocznej rywalizacji olimpijskiej. Wówczas wspomniany, brązowy medal, był jednym z lekkoatletycznych aren, który do Polski przywiozła polska ekipa.

Nie ulega wątpliwości, że walka o medal będzie bardzo wymagająca. Konkurentki są wyjątkowo mocne i Bukowiecka zapewne będzie musiała jeszcze bardziej podkręcić osiągnięty w półfinale rezultat. Najlepszy dowód? Wynik osiągnięty w trzecim wtorkowym półfinale przez Sydney McLaughlin-Levrone. Amerykanka pobiła rekord USA, osiągając imponujący czas 48,39 s.

A jest przecież jeszcze m.in. Marileidy Paulino, czyli reprezentantka Dominikany. W półfinale przegrała na mecie z Bukowiecką, ale mistrzyni olimpijska z IO 2024 właściwie prawie zatrzymała się na ostatnich metrach. Wyprzedzenie przez Polkę, trochę na własne życzenie, sprawiło, że Bukowiecka będzie miała w finałowej batalii lepszy tor od Paulino. Czy to pomoże? To się okaże.

Finałowa rywalizacja biegaczek na 400 metrów podczas MŚ 2025 w Tokio jest zaplanowana na czwartek (tj. 18 września). Spoglądając na terminarz, start przewidziany jest na godzinę 15:24 polskiego czasu.

Warto dodać, że choć Polska nie ma w swoim dorobku medalu MŚ 2025, to z bardzo dobrej strony pokazała się Pia Skrzyszowska. Płotkarka w poniedziałek najpierw awansowała do finału, a następnie pobiegła tak, że zajęła 5. miejsce. Co jest życiowym sukcesem polskiej lekkoatletki.

