Natalia Bukowiecka powiedziała „koniec”. To efekt piekielnie trudnego sezonu

Warto przypomnieć, że podczas niedawno zakończonych MŚ na otwartym stadionie, które miały miejsce w Tokio, Natalia Bukowiecka była o krok od medalu.

Natalia Bukowiecka oficjalnie kończy sezon. Właśnie o tym poinformowała

W swojej lekkoatletycznej specjalizacji, czyli biegu na 400 metrów, Bukowiecka (dawniej Kaczmarek) była dwa razy czwarta (indywidualnie i w sztafecie 4x400 w mikście) oraz raz piąta (sztafeta 4x400 kobiet). Dodatkowo warto podkreślić, że Polka w najważniejszej imprezie sezonu 2025 osiągnęła najlepszy wynik roku. Mianowicie czas 49,26 s. Czyli forma była przygotowana na idealny moment.

„Startem na Mistrzostwach Świata w Tokio zakończyłam sezon 2025. To był jeden z najtrudniejszych sezonów w mojej karierze, pełen wyzwań i trudnych chwil. Mimo wszystko wyniosłam z niego wiele cennych lekcji i cieszę się, że sam występ na mistrzostwach mogę uznać za udany […] Choć zabrakło wymarzonego medalu, ten rok pokazał mi, jak wiele mam w sobie siły i determinacji. Po latach treningów wciąż widzę możliwości, by urwać kolejne setne sekundy i co ważniejsze sport wciąż daje ogrom radości i satysfakcji. Dziękuję Wam za wsparcie, szczególnie w trudniejszych momentach. Do zobaczenia w sezonie 2026!” – napisała w mediach społecznościowych Bukowiecka.

Biegaczka na 400 m, to jedyna medalistka olimpijska z igrzysk w Paryżu (2024), spoglądając na występy lekkoatletyczne reprezentacji Polski. Bukowiecka kolejny sezon z rzędu pokazała, że należy do ścisłej światowej czołówki. Z drugiej jednak strony, rywalizacja na 400 m z roku na rok robi się coraz bardziej wyśrubowana i widać to było wyjątkowo dobrze podczas MŚ w Tokio. Bukowiecka zajęła czwarte miejsce, ale do prowadzącej trójki na mecie miała solidną stratę.

Warto przypomnieć, że jedyny medal dla Polski na MŚ 2025 zdobyła Maria Żodzik. Skoczkini wzwyż została dosyć niespodziewanie wicemistrzynią świata, pobijając przy okazji swój najlepszy wynik w karierze, skacząc 200 cm.

