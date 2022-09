Juventus – Benfica powalczą o triumf w Lidze Mistrzów. O której mecz? Gdzie oglądać transmisję online i w TV?

W środę 14 września czeka nas bój Juventusu z Benficą. Portugalski klub w pierwszej kolejce pokonał Maccabi Hajfa 2:0 Z kolei zespół z Turynu musiał uznać wyższość Paris Saint Germain. Stara Dama nie może się przełamać i ma problem z wygraniem spotkania. W Serie A na sześć rozegranych spotkań zwyciężyła w dwóch, reszta kończyła się remisami.

Czy Arkadiusz Milik wystąpi w meczu Juventus – Benfica?

Mecz drugiej kolejki Ligi Mistrzów to okazja, aby polscy kibice zobaczyli w akcji Arkadiusza Milika. Polak w ubiegły weekend w meczu Serie A z Salernitaną wpisał się na listę strzelców. Z występem napastnika wiązały się nie lada kontrowersje, ponieważ reprezentant Polski pod koniec spotkania z Salernitaną strzelił zwycięskiego gola na 3:2. Ten jednak po analizie VAR nie został uznany. Po golu Milik ściągnął koszulkę, za co zobaczył drugą żółtą kartkę. Co za tym idzie, musiał opuścić murawę.

Liga Mistrzów. Przewidywane składy na mecz Juventus – Benfica

Juventus: Perin, Cuadrado, Bonucci, Bremer, Alex Sandro, Miretti, Paredes, Rabiot, Di Maria, Vlahovic, Kostic, Milik

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Broos, Grimaldo; Fernandez, Luis; Neres, Silva, Mario; Ramos

Juventus – Benfica w Lidze Mistrzów. O której mecz? Transmisja TV i online

Spotkanie odbędzie się 14 września w Turynie, na Allianz Stadium. Początek spotkania zaplanowany jest na godzinę 21:00. Transmisja telewizyjna odbędzie się na kanale Polsat Sport Premium 1. Mecz można oglądać również na żywo w internecie. Stream online z Ligi Mistrzów będzie aktywny na platformach Canal+Online i Polsat Box Go. Z tych usług można korzystać na urządzeniach mobilnych.

