Mundial 2022. Protest piłkarzy Iranu poszedł na marne? Ich zachowania nie pokazano

Podczas mundialu w Katarze upominano się już o prawa dyskryminowanych w tym kraju osób LGBT, kobiet czy imigrantów, traktowanych na podobieństwo niewolników. Na różnego rodzaju gesty zdobywają się głównie dziennikarze i kibice. Piłkarze ulegli groźbom FIFA i nie założyli nawet tęczowych opasek, mimo iż zapowiadali to przed rozpoczęciem turnieju.

Katar 2022. Iran bohatersko protestuje

Wyjątkowo odważni okazali się jednak piłkarze reprezentacji Iranu, którzy postanowili zaprotestować przeciwko temu, co od kilku miesięcy dzieje się w ich kraju. Żaden z nich nie otworzył ust podczas narodowego hymnu, by okazać sprzeciw wobec brutalnego tłumienia demonstracji. Zdecydowali się na to mimo poważnych represji, jakie mogą ich spotkać po powrocie do kraju.

Wielu zawodników, byłych i obecnych, publicznie krytykowało już władze Iranu. – Ojczyzna na was czeka. Nie pozwólcie, by przelewano krew niewinnych – apelował do kibiców między innymi Ali Karimi, dawny piłkarz z kadry Persów. Legendarny Ali Daei również wspiera naród w walce przeciwko represjom ze strony Alego Chameneiego, zwłaszcza po skandalicznej sprawie zabójstwa Asry Panahi.

Protest Irańczyków w Katarze. Cenzura zadziałała

Choć przykro o tym pisać, protest irańskich piłkarzy mógł zostać wyciszony w ich kraju ojczystym. Tamtejsza telewizja IRIB w trakcie transmisji na żywo przerwałam nadawanie, by wznowić je dopiero w momencie pierwszego kopnięcia piłki. W ten sposób ominęła niewygodne dla władzy fragmenty. Podobne sztuczki stosowano już w Iranie przy innych dużych imprezach piłkarskich. Wtedy jednak zasłaniano skąpo ubrane fanki piłki nożnej, a nie zbuntowanych reprezentantów kraju.

