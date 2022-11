Tabele grup G i H po dwóch kolejkach mundialu 2022. Grad goli i awans dwóch reprezentacji

W poniedziałek 28 listopada rozegrane zostały cztery mecze w grupach G i H. W tych spotkaniach kibice mogli znaleźć to, czego oczekuje się od mistrzostw świata, czyli ciekawe akcje, taktyczne szachy oraz mnóstwo bramek, w szczególności w meczach Kamerun – Serbia i Korea – Ghana.

Tabela grupy G

W drugiej kolejce grupy G mistrzostw świata 2022 w Katarze rozegrano mecze Kamerun – Serbia oraz Brazylia – Szwajcaria. Najpierw na boisku spotkali się ci pierwsi. Serbia była przez wielu ekspertów upatrywana na czarnego konia tego mundialu, ale w meczu z afrykańską reprezentacją dość sensacyjnie zaczęła przegrywać od 29. minuty. Bramkę zdobył Jean-Charles Castelletto po podaniu Nicolasa N'Koulou.

Jednak Serbowie nie powiedzieli w tej połowie jeszcze ostatniego słowa. W doliczonym czasie gry swoje bramki strzelili Strahinja Pavlović i Sergiej Milinković-Savić i to Europejczycy schodzili na przerwę z głowami w górze. Na początku drugiej połowy Aleksandar Mitrović strzelił gola na 3:1 i wydawało się, że Kamerun się nie podniesie. W 63. minucie kontaktową bramkę zdobył Aboubakar, a trzy minuty później wyrównał Chouopo-Moting. To szalone spotkanie zakończyło się remisem.

W drugim meczu tej grupy Brazylia grała ze Szwajcarią o pierwsze miejsce w grupie i zapewnienie sobie awansu do 1/8 mistrzostw świata. Ten mecz to były prawdziwe piłkarskie szachy w wykonaniu Helwetów. Brazylijczycy bardzo długo bili głową w mur, aż w 82. minucie Casemiro oddał strzał życia, który trafił do siatki tuż przy prawym słupku bramki strzeżonej przez Yanna Sommera. Ta bramka zagwarantowała piłkarzom z Ameryki Południowej awans z grupy.

Kraj Pkt. RM W R P BZ BS RB Brazylia 6 2 2 0 0 3 0 +3 Szwajcaria 3 2 1 0 1 1 1 0 Kamerun 1 2 0 1 1 3 4 -1 Serbia 1 2 0 1 1 3 5 -2

Grupa H

W drugiej kolejce meczów grupy H stanęły naprzeciwko siebie Korea Południowa i Ghana oraz Portugalia i Urugwaj.

W meczu Korea – Ghana świetnie zaczęli ci drudzy. Bramkę na 1:0 strzelił Mohammed Salisu już w 24. minucie, a tuż przed przerwą podwyższył Mohammed Kudus. Po przerwie Koreańczycy wzięli się w garść i dwie bramki w krótkim odstępie czasu zdobył Cho Gue-Sung. Azjaci długo nie nacieszyli się remisem, bo chwilę później do siatki ponownie trafił Kudus i ustalił wynik tego spotkania na 3:2.

Z kolei w meczu Portugalia – Urugwaj to ci pierwsi od początku dominowali. Jednak pierwszą bramkę oglądaliśmy dopiero po przerwie. Bruno Fernandes dośrodkował do Cristiano Ronaldo, który wydawało się, że głową skierował piłkę do siatki. Gol jednak został zaliczony pomocnikowi Manchesteru United, który w tym meczu nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. W doliczonym czasie gry zamienił rzut karny na bramkę, a Portugalia, podobnie jak Brazylia może cieszyć się z awansu do 1/8 finału mistrzostw świata.

Kraj Pkt. RM W R P BZ BS RB Portugalia 6 2 2 0 0 5 2 +3 Ghana 3 2 1 0 1 5 5 0 Korea Południowa 1 2 0 1 1 2 3 -1 Urugwaj 1 2 0 1 1 0 2 -2

