Terminarz startów Polaków na wtorek 8 lutego. Jest szansa medalowa

We wtorek 8 lutego w olimpijskiej walce w Pekinie weźmie udział 17 reprezentantów Polski w pięciu konkurencjach. Duże nadzieje kibice mogą wiązać z Aleksandrą Król, która przed wyjazdem do Chin zapowiadała, że leci tam, by zdobyć medal. – Nic innego, niż miejsce medalowe mnie nie zadowala. Cztery lata temu byłam 11. i mnie ten wynik nie usatysfakcjonował – mówiła olimpijka w rozmowie z Wprost.pl. Warto jednak kibicować wszystkim Biało-Czerwonym. Poniżej podajemy terminarz startów naszych reprezentantów. Wszystkie zmagania można oglądać w Eurosporcie, na Playerze i na antenach TVP Sport.

Biathlon:

godz. 09:30: bieg indywidualny na 20 km M (Grzegorz Guzik)

Biegi narciarskie:

godz. 09:00: sprint techniką dowolną K, kwalifikacje (Izabela Marcisz, Monika Skinder, Weronika Kaleta, Magdalena Kobielusz)

godz. 09:50: sprint techniką dowolną M, kwalifikacje (Maciej Staręga, Dominik Bury, Kamil Bury, Mateusz Haratyk)

godz. 11:30: sprint techniką dowolną K, ćwierćfinały

godz. 11:55: sprint techniką dowolną M, ćwierćfinały

godz. 12:25: sprint techniką dowolną K, półfinały

godz. 12:35: sprint techniką dowolną M, półfinały

godz. 12:47: sprint techniką dowolną K, finał

godz. 13:00: sprint techniką dowolną M, finał

Narciarstwo alpejskie:

godz. 04:00: – supergigant M (Michał Jasiczek, Paweł Pyjas)

Saneczkarstwo:

godz. 12:50: jedynki K, 3. ślizg (Klaudia Domaradzka)

godz. 14:35: jedynki K, 4. ślizg (możliwe, że Klaudia Domaradzka)

Snowboard:

godz. 03:40: slalom gigant równoległy K, kwalifikacje (Aleksandra Król, Weronika Biela-Nowaczyk, Aleksandra Michalik)

godz. 04:07: slalom gigant równoległy M, kwalifikacje (Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk)

godz. 04:34: slalom gigant równoległy K, biegi eliminacyjne

godz. 05:01: slalom gigant równoległy M, biegi eliminacyjne

godz. 07:30: slalom gigant równoległy K, 1/8 finału

godz. 07:38: slalom gigant równoległy M, 1/8 finału

godz. 08:06: slalom gigant równoległy K, ćwierćfinały

godz. 08:15: slalom gigant równoległy M, ćwierćfinały

godz. 08:24: slalom gigant równoległy K, półfinały

godz. 08:30: slalom gigant równoległy M, półfinały

godz. 08:36: slalom gigant równoległy K, o brązowy medal i finał

godz. 08:43: slalom gigant równoległy M, o brązowy medal i finał

