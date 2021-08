Trudne zadanie przed Rakowem Częstochowa. Czas na rewanż z Rubinem Kazań

Raków Częstochowa w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji pokonał Suduvę Mariampol. Wicemistrz Polski wprawdzie awansował do trzeciej rundy, ale tam trafił na teoretycznie mocniejszego przeciwnika. Rywalami podopiecznych Marka Papszuna są piłkarze Rubina Kazań, czyli czwartej drużyny ubiegłego sezonu ligi rosyjskiej.

Remis z Rubinem, cenna wygrana z Wisłą

Pierwsze spotkanie rozgrywano w Bielsku-Białej, a stroną przeważającą byli goście z Kazania. Raków skupiał się na defensywie, a podopieczni Leonida Słuckiego mieli problem z wykreowaniem stuprocentowych, bramkowych sytuacji. Mecz zakończył się wynikiem 0:0, który bardziej satysfakcjonuje rosyjski klub. Rubin ma w perspektywie rewanż na własnym stadionie, gdzie, przynajmniej w teorii, powinien zaprezentować się lepiej niż w Bielsku-Białej.

Wicemistrzowie Polski przystąpią do rewanżu podbudowani meczem z Wisłą Kraków. Raków stracił bramkę w pierwszej połowie, a krótko po zmianie stron z boiska wyleciał Giannis Papanikolau. Podopieczni Papszuna zdołali jednak najpierw wyrównać, a później strzelić na 2:1. Wygrana w takich okolicznościach doda pewności siebie zawodnikom, którzy już w czwartkowy wieczór powalczą o awans do czwartej rundy eliminacji do Ligi Konferencji.

Transmisja meczu Rakowa

Mecz Rubin Kazań – Raków Częstochowa rozpocznie się w czwartek 12 sierpnia o godz. 18. Spotkanie będzie transmitowane na antenie TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl.

