Krzysztof Stanowski zadrwił z trenera reprezentacji Rosji. „Albo potępiacie Putina, albo się pie*******”

FIFA i UEFA zawiesiły do odwołania rosyjskie drużyny, co oznacza, że Sborna nie zagra w tegorocznych mistrzostwach świata. To nie spodobało się trenerowi tamtejszej kadry, który wprost mówił o tym, że jego podopieczni marzyli o grze na mundialu. Te słowa nie umknęły uwadze Krzysztofa Stanowskiego, który w mocnych słowach skrytykował Walerija Karpina.

Po tym, jak UEFA i FIFA zawiesiły Rosję w piłkarskich rozgrywkach międzynarodowych, głos zabrał selekcjoner seniorskiej reprezentacji, Walerij Karpin. – Słowa nie oddają tego, jak bardzo rozczarowany jestem po ogłoszeniu decyzji przez FIFA. Mieliśmy nadzieję, że to w meczu piłkarskim rozstrzygnie się zwycięstwo. Jest mi przykro w związku z sytuacją moich piłkarzy. Oni marzyli o tym, aby zagrać na mistrzostwach świata. Teraz musieli pożegnać się z nadziejami – mówił cytowany przez tamtejszy związek piłki nożnej. To właśnie do tej wypowiedzi Karpina nawiązał w swoim wpisie Krzysztof Stanowski. Dziennikarz zwrócił uwagę szczególnie na słowa o „zabraniu marzeń” piłkarzom chcącym wystąpić na mundialu. „Ciekawe, ilu dzieciom zabrano marzenia na relacje z tatą? Ilu ojcom zabrano marzenia na zobaczenie, jak ich dzieci dorastają? Ilu rodzinom zabrano marzenia na spokojne życie?” – retorycznie pytał Stanowski. „Albo potępiacie Putina, albo się pie*******” – podsumował. Cezary Kulesza nie krył radości Zadowolenia z decyzji UEFA i FIFY nie krył za to Cezary Kulesza, który we wpisie na Twitterze zaznaczył, że „walka o słuszną sprawę miała sens” . „Pokazaliśmy, że siła jest w solidarności. Ale spokojnie, bez triumfalizmu. Po prostu zachowaliśmy się tak, jak trzeba. Teraz musimy skupić się na pomaganiu Ukrainie, co jako PZPN będziemy robić” – podkreślił. Wciąż jednak nie wiadomo, czy Polska rozegra półfinał baraży, ponieważ w grę wchodzi także przyznanie walkowera. Taki scenariusz jest jednak mało realny, o czym mówił rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

