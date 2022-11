Argentyńczycy biją na alarm. Leo Messi nie trenuje z drużyną

Argentyńskie media martwią się o stan zdrowia swojej reprezentacyjnej super gwiazdy – Leo Messiego. Podniesiono alarm w momencie, gdy na ostatniej sesji treningowej, na trzy dni przed meczem z Arabią Saudyjską zawodnik PSG nie pojawił się z kolegami na murawie.

Leo Messi nie trenuje z drużyną

Jak relacjonuje „Marca” Argentyńczyk nie trenował już w piątek, a podczas sobotniego treningu pojawił się 10 minut po rozpoczęciu sekcji treningowej i sam wykonywał ćwiczenia. Ma to prawdopodobnie związek, z tym że Messi od kilku tygodni zmagał się z problemem ze ścięgnami.

Problemy zdrowotne Argentyny. Leo Messi ma zagrać z Arabią Saudyjską

Hiszpanie, którzy powołują się na źródła w reprezentacji Albiceleste mają zapewniać, że gwiazdor zagra we wtorkowym spotkaniu z Arabią Saudyjską. Z zawodnikiem PSG ma nie być większych problemów, a indywidualny trening ma być środkiem zapobiegawczym, który podjęto również w poprzednich dniach w przypadku innych piłkarzy, takich jak Di María, Otamendi, De Paul czy Lautaro.

Na pewno z mundialem z powodu kontuzji pożegnali się już Nicolas Gonzales i Joaquin Correa. Ten drugi wszedł w drugiej połowie meczu wygranego 5:0 z ZEA, ale jak się później okazało, to nie był dobry pomysł. W ich miejsce powołani zostali Angel Correa z Atletico Madryt i Thiago Almada z Atlatny United.

Mundial w Katarze. Argentyna zagra z Polską w grupie C

Reprezentacja Argentyny na mundialu w Katarze będzie występowała w tej samej grupie co Polska, czyli grupie C. Skład tej grupy uzupełniają Arabia Saudyjska i Meksyk. W pierwszym meczu na tegorocznych mistrzostwach świata Argentyna stanie w szranki z Arabią Saudyjską, a Biało-Czerwoni zagrają z Meksykiem. Albiceleste są faworytem nie tylko do wygrania tej grupy, ale i całego turnieju.

