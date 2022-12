Francuzi żądają powtórzenia finału mundialu. Powstała specjalna petycja

Reprezentacja Francji nie wykorzystała szansy na obronę tytułu mistrza świata i po zaciętym boju uległa Argentynie w rzutach karnych. Francuzi są mocno zniesmaczeni decyzjami polskiego sędziego Szymona Marciniaka, który ich zdaniem nie powinien uznać bramki Leo Messiego. Argumentowali to faktem, że kiedy Argentyńczyk trafiał do siatki, zawodnicy z ławki rezerwowych znajdowali się już na boisku, co jest sprzeczne z regulaminem FIFA.

Finał mistrzostw świata w Katarze

Przypomnijmy, że w finale mundialu padł wynik 3:3, a w karnych lepsi okazali się Argentyńczycy, wygrywając 4:2. Bramki zdobywali Leo Messi x2 i Angel Di Maria, a dla Francji hattricka zdobył Kylian Mbappe. Dodatkowo 23-letni wówczas piłkarz zdobył dwa gole w zaledwie 97 sekund, czym przy wyniku 2:0 doprowadził do wyrównania.

Polski sędzia, Szymon Marciniak otrzymał bardzo dobre recenzje po zakończeniu meczu, a szef sędziów FIFA Pierluigi Collina stwierdził, że był to najlepszy występ sędziowski w historii finałów mistrzostw świata. Także Howard Webb pochwalił naszego arbitra za podejmowane decyzje, a przy tym pewność, z jaką to robił.

Francuzi chcą powtórki finału mundialu

Tymczasem z porażką wciąż nie mogą pogodzić się kibice Francuscy, którzy zorganizowali specjalną petycję, dzięki której, jak twierdzą, uda się przekonać organizatorów do powtórki finału. Podpisało się pod nią już prawie 200 tys. osób.

Poza wcześniej wspomnianą sytuacją z Messim Trójkolorowi przywołują także niesprawiedliwe podyktowanie rzutu karnego na Angelu Di Marii, który nie powinien zostać uznany ze względu na wcześniejszy faul na Kylianie Mbappe.

