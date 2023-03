Real Madryt – FC Barcelona. O której El Clasico dziś? Transmisja TV i online

Wizja zbliżającego się El Clasico, nie jest tak ekscytująca, jak choćby miało to miejsce w styczniu przed finałem Superpucharu Hiszpanii. Dzieje się tak, ponieważ w trakcie meczu zabraknie kilku ważnych gwiazd na czele z Robertem Lewandowskim. Polak odniósł kontuzję po ostatnim meczu ligowym FC Barcelony z Almerią (0:1), ale poza nim w spotkaniu nie wezmą udziału również Pedri, Ousmane Dembele, Ferland Mendy i David Alaba. Tak czy inaczej, stawka meczu jest bardzo duża, jednak to Królewscy są w bardziej uprzywilejowanej pozycji.

El Clasico bez Roberta Lewandowskiego. Real ma większe szanse?

Poprzednie spotkania obu ekip pokazały, że to Real Madryt podejdzie do pierwszego meczu półfinałowego Pucharu Króla w lepszym nastroju. Ekipa Carlo Ancelottiego zremisowała poprzednie spotkanie z Atletico Madryt w ramach La Liga 1:1, a wcześniej pewnie pokonali Liverpool w Lidze Mistrzów aż 5:2. Ponadto Królewscy mają atut własnego boiska, choć historia wielokrotnie pokazywała, że w starciu z FC Barceloną nie zawsze był on dla nich sprzyjający.

Natomiast jeśli chodzi o Blaugranę sytuacja jest znacznie mniej ciekawa. Od ostatniego zwycięstwa z Realem Madryt ich gra nieco osłabła, o czym świadczy odpadnięcie z Ligi Europy po dwumeczu z Manchesterem United (3:4) oraz wspomniana już wcześniej porażka z Almerią 0:1, co poskutkowało stopnieniem przewagi w La Liga nad Los Blancos do siedmiu punktów. Do tego trzeba doliczyć także wspomniane już braki kadrowe.

Przypuszczalne składy na El Clasico

W przypadku Realu Madryt nie powinno być większych niespodzianek. Do składu Królewskich wrócił Rodrygo, którego zabrakło w meczu z Los Colchoneros. Carlo Ancelotti bez wątpienia zdecyduje się na ustawienie 4-3-3, jednak jest kilka zagwozdek, m.in. w przypadku wyboru lewego obrońcy, pozycji „szóstki” oraz prawego skrzydła. Prawdopodobny skład Królewskich wyglądać będzie następująco:

Courtois – Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho – Modrić, Camavinga, Kroos – Vinicius, Benzema, Valverde.

Z kolei Xavi ma zdecydowanie większy problem. Do pełni zdrowia nie powrócił wciąż Andreas Christensen, który mimo wszystko znalazł się w kadrze meczowej. Istnieje prawdopodobieństwo, iż ujrzymy go w pierwszym składzie Blaugrany. Większym problemem jest zastąpienie Roberta Lewandowskiego. Hiszpańskie media typują, że będzie to jeden z duetu Ferran Torres, Ansu Fati. Większe szanse ma jednak ten pierwszy.

Ter Stegen – Araujo, Kounde, Christensen, Balde – de Jong, Busquets, Kessie – Gavi, Ferran Torres, Raphinha.

Real Madryt – FC Barcelona. O której i gdzie oglądać El Clasico?

Transmisję z meczu Realu Madryt z FC Barceloną w ramach półfinału Pucharu Króla będzie można obejrzeć w TVP Sport oraz online na stronie sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP Sport. Start spotkania o 21:00. Podsumowanie meczu przeczytacie na sport.wprost.pl.

