Wielka tragedia podczas meczu ligowego. Nie żyje 21-letni piłkarz

Podczas spotkania iworyjskiej Ligue 1 doszło do ogromnej tragedii. 21-letni Moustapha Sylla zasłabł w trakcie akcji defensywnej i mimo natychmiastowo udzielonej pomocy medycznej, nie udało się go uratować. Do sieci trafiło nagranie z tamtego wydarzenia.

W ostatnich tygodniach ze świata piłkarskiego docierają bardzo przykre informacje. Niedawno Polonia Warszawa wydała zawiadomienie, iż jeden z ich zawodników zasłabł w trakcie treningu i dzięki błyskawicznej reakcji sztabu, udało się go uratować. Ponadto świat obiegła informacja o śmierci legendarnego piłkarza Justa Fontaine'a, który wciąż pozostaje niekwestionowanym rekordzistą pod względem bramek strzelonych w trakcie mundialu. Tymczasem dotarła do nas kolejna smutna informacja, tym razem z Afryki. Śmierć 21-letniego piłkarza podczas meczu ligowego Do przykrego zdarzenia doszło w trakcie meczu iworyjskiego klubu Racing d'Abidjan z Sol FC. Defensor Moustapha Sylla nagle zasłabł w trakcie jednej z akcji defensywnych. 21-latek osunął się bezwładnie na murawę, czym wzbudził panikę wszystkich piłkarzy oraz kibiców, którzy zebrali się na stadionie. Służby medyczne błyskawicznie podjęły się reanimacji zawodnika, a następnie zdecydowali się na przetransportowanie go do najbliższego szpitala. Niestety w trakcie drogi do placówki medycznej obrońca zmarł. W mediach społecznościowych zespołu, którego bronił młody zawodnik, pojawiło się oświadczenie, w którym potwierdzili taki stan rzeczy, jednocześnie żegnając swojego piłkarza. „Ogłaszamy żałobę. Nasz obrońca, Sylla Moustapha, zmarł dziś wieczorem po zasłabnięciu na boisku podczas meczu RCA – Sol FC. Zarząd składa szczere kondolencje rodzinie. Spoczywaj w pokoju Moustapha. Spoczywaj w pokoju Lwie" – czytamy. Wideo z chwili zasłabnięcia Moustaphy Sylli 21-latek trafił do zespołu z Wybrzeża Kości Słoniowej we wrześniu 2022 roku. Warto dodać, iż Racing d'Abidjan współpracuje z francuskim OGC Nice. W przeszłości Moustapha Sylla reprezentował barwy malijskiego AC Djoliba de Bamako, z którym rozstał się przez problemy z sercem. Jego pożegnanie odbędzie się 6 marca. Do sieci trafiło wideo, podczas którego widać moment zasłabnięcia młodego zawodnika.

