Sensacja podczas Gali Mistrzów Sportu. Robert Lewandowski zabrał głos

W sobotę 6 stycznia odbyła się Gala Mistrzów Sportu – 89. Plebiscytu „Przeglądu Sportowego” i Telewizji Polsat. Najlepszym polskim sportowcem 2023 roku została Iga Świątek, dla której to było trzecie wyróżnienie i drugie z rzędu. Głosować na swoich wybrańców kibice mogli przez internet, albo wysyłając specjalne SMS.

Gala Mistrzów Sportu: Sensacyjne wyniki głosowania

Podium uzupełnili Bartosz Zmarzlik i Aleksander Śliwka. Tuż poza podium znalazła się najlepsza lekkoatletka ubiegłego sezonu Natalia Kaczmarek. W przeszłości w czołówce tego plebiscytu znajdował się Robert Lewandowski, który wygrał go w 2015, 2020 i 2021 roku. Ponadto w 2016, 2017 i 2019 był drugi, a w 2022 uplasował się na trzecim miejscu.

W tegorocznej edycji zdarzyła się rzecz niesłychana, ponieważ Robert Lewandowski znalazł się poza pierwszą dziesiątką plebiscytu. Kapitan reprezentacji Polski ostatecznie uplasował się na 16. miejscu. Niestety rok 2023 był dla reprezentacji Polski bardzo nieudany, przegrane eliminacje do Euro 2024 i liczne afery, plus brak formy w FC Barcelonie sprawiły, że głosujący tym razem nie docenili 35-latka.

Robert Lewandowski pogratulował Idze Świątek

To była pierwsza taka sytuacja od wielu lat. Mimo to Robert Lewandowski poniekąd skomentował wyniki tej gali. A konkretnie, odniósł się do wyczynu Igi Świątek i pogratulował jej zwycięstwa i życzył powodzenia w finale United Cup.

„Iga, wielkie gratulacje za zasłużone zwycięstwo w Plebiscycie. Powodzenia w jutrzejszym finale i sukcesów przez cały rok” – napisał na swoim Twitterze Robert Lewandowski.

Gala Mistrzów Sportu: Pozostałe wyróżnienia

Podczas gali wręczono także inne wyróżnienia w różnych kategoriach. Trenerem 2024 roku w 89. plebiscycie „Przeglądu Sportowego” został selekcjoner Biało-Czerwonych siatkarzy – Nikola Grbić. Ponadto w kategorii „Drużyna roku” triumfowała reprezentacja Polski siatkarzy.

Sportowym wydarzeniem roku 2023 roku został 14. Memoriał Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim w Chorzowie Sportowym Wydarzeniem Roku 2023. W kategorii Sport Bez Barier triumfował biegacz narciarski Witold Skupień. Nagrodę Nadzieja Olimpijska Paryż 2024 otrzymała Adrianna Kąkol z rąk prezesa PKOl.

Nagrodę Superczempiona dla wybitnych postaci polskiego sportu z rąk ministra sportu i turystyki Sławomira Nitrasa otrzymał były już piłkarz Jakub Błaszczykowski. A Mecenasem Sportu dzieci i Młodzieży została firma Orlen SA.

