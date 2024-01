Kryzys Roberta Lewandowskiego. Hiszpanie wskazali główną przyczynę

Robert Lewandowski nie ma ostatnio dobrego czasu w FC Barcelonie. Widać to po jego grze, liczbie zdobytych bramek, a także... zmianie w drugiej połowie meczu z Las Palmas. Kapitan reprezentacji Polski w ostatnich 11 meczach ligowych strzelił tylko trzy gole.

Hiszpanie szukali przyczyny kiepskiej formy Roberta Lewandowskiego

Kryzys formy Roberta Lewandowskiego wywołał wiele debat na ten temat. Niektórzy obwiniają go za to, że daleko mu do najlepszej formy, choć są też tacy, którzy uważają, że to kwestia gry i 35-latek nie dostosowuje się do taktyki. Ponadto są tacy, którzy uważają, że Polaka należy sprzedać, dzięki czemu będzie można odciążyć budżet płacowy. Ponadto sytuacji kapitana Biało-Czerwonych nie poprawia fakt, iż do klubu właśnie dołączył Vitor Roque, uważany za wielki talent brazylijskiej piłki.

Dziennikarze „Mundo Deportivo” przeanalizowali statystyki oraz mecze Roberta Lewandowskiego i doszli do wniosku, że forma strzelecka napastnika jest spowodowana „coraz bardziej widocznym rozłączeniem jego ze środkiem pola” – czytamy.

Wskazano główną przyczynę kryzysu „Lewego”

Jak się okazuje ze wszystkich goli, które strzelił od momentu przybycia do FC Barcelony, tylko 5 to asysty pomocników.

„Z 42 goli, które strzelił jako zawodnik Barcelony (33 w zeszłym sezonie 2022–2023 i 9 w sezonie 2023–2024 – przyp. red.), tylko 5 to zasługa asyst pomocników. 15 bramek wypracowali mu obrońcy, a przy trzynastu podawali mu inni napastnicy. Reszta (dziewięć goli) to działania indywidualne lub rzuty karne. To pokazuje, że współpraca między liniami nie jest taka, jak być powinna” – czytamy.

Być może teraz Robert Lewandowski się przełamie. W niedzielę FC Barcelona zmierzy się w 1/16 Pucharu Króla z czwartoligowym Barbastro.

Czytaj też:

W Hiszpanii już nie tylko Lewandowski. Kolejny Polak dołącza do LaLigaCzytaj też:

Ekspert nie ma wątpliwości. Wskazał, ile czasu Lewandowski utrzyma się na wysokim poziomie