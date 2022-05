Niesamowity wyczyn młodego piłkarza! Pobił osiągnięcie Roberta Lewandowskiego

Erling Haaland, który trafił do Borussii Dortmund w styczniu 2020 roku, z miejsca stał się kluczowym piłkarzem niemieckiego zespołu. Norweg nie potrzebował zbyt czasu na aklimatyzację, a swoją ogromną klasę udowodnił już w pierwszym sezonie. Zdobył wówczas 13 bramek w 15 rozegranych meczach Bundesligi. W kolejnych dwóch kampaniach utrzymywał wysoką skuteczność. Łącznie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym za naszą zachodnią granicą wystąpił 66 razy. W tym czasie aż 61-krotnie wpisywał się na listę strzelców.

Erling Haaland pobił rekord Roberta Lewandowskiego

Statystyki bramkostrzelnego 21-latka z pewnością robią wrażenie. Szczególnie że, jak informuje OptaFranz, Erling Haaland pod względem częstotliwości trafień w niemieckiej Bundeslidze nie ma sobie równych. Zdystansował nawet Roberta Lewandowskiego, a także Gerda Muellera. Młody napastnik trafia do siatki średnio co 87 minut. Dotychczasowy lider tej klasyfikacji, czyli kapitan reprezentacji Polski zdobywa bramkę co 100 minut. Podium uzupełnia wspomniana legenda Bayernu Monachium (gol co 105 minut). Ponadto w pierwszej piątce znaleźli się jeszcze Pierre-Emerick Aubameyang oraz Patrik Schick.

Wkrótce Norweg rozpocznie nowy etap w swojej karierze. Erling Haaland łączony był z wieloma najlepszymi klubami na świecie, ale ostatecznie wybrał ofertę Manchesteru City. Drużyna z Premier League już oficjalnie potwierdziła, że podpisała umowę z 21-latkiem. Według informacji znanego włoskiego dziennikarza Obywatele zapłacą Borussii Dortmund 60 milionów euro.

twitterCzytaj też:

Ogromna szansa dla polskich karateków. Otworzył się nowy rozdział w historii tego sportu