Michniewicz o nowych zawodnikach i przyszłości Legii. „Budujemy swoją pozycję w Europie”

Mecz Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław odbędzie się już w sobotę 11 września o godz. 20:00. Spotkanie z zawodnikami Jacka Magiery będzie dla Wojskowych okazją do podreperowania dorobku punktowego. Mistrzowie do tej pory wygrali dwa mecze i dwa przegrali, co można zrzucić na karb koncentracji na występach w europejskich pucharach. Przypomnijmy, Legia dostała się do Ligi Europy, gdzie już 15 września rozegra pierwsze spotkanie grupowe.

Podczas konferencji prasowej Czesław Michniewicz przyznał, że jego drużyna jest „względnie” zadowolona z tego, co udało się jej osiągnąć do tej pory. – Graliśmy wiele spotkań od lipca do sierpnia. W pucharach przegraliśmy tylko jedno spotkanie. Wydaje się, że jesteśmy teraz we właściwym miejscu. Po dłuższym czasie budujemy swoją pozycję w Europie i chciałbym, żebyśmy w grupie Ligi Europy pokazali się z jak najlepszej strony – mówił trener Legii.

Nowi piłkarze Legii

Szkoleniowiec przedstawił także krótkie sylwetki nowych zawodników stołecznego klubu. – Jeżeli chodzi o Jurgena Celhakę – jest to młody piłkarz o świetnych parametrach fizycznych. Liczymy na to, że szybko się zaaklimatyzuje, gdyż jest to jego pierwszy, zagraniczny klub – tłumaczył. Trener stwierdził, że problemu z aklimatyzacją nie powinien mieć Ihor Kharatin, który grał już w kilku drużynach. – Lirim Kastrati jest piłkarzem, którego do tej pory nie mieliśmy w zespole. Daje nam opcje grania ze skrzydłowymi – kontynuował.

Michniewicz zdaje sobie sprawę, że nowym piłkarzom początkowo nie będzie łatwo w drużynie. – Nie mamy czasu na zorganizowanie gry kontrolnej. Od razu czekają nas mecze o stawkę. Myślę jednak, że nowi gracze nam na pewno pomogą – podkreślił.

Michniewicz o Śląsku: To bardzo dobry zespół

Trener mistrzów Polski nawiązał także do zbliżającego się meczu ze Śląskiem Wrocław. Jego zdaniem mocnym punktem rywali jest Jacek Magiera, który zna specyfikę Legii. – Atutem Śląska jest także elastyczność gry. Wrocławianie rozgrywają spotkania w różnych ustawieniach, często grają trójką obrońców. Jacek Magiera modyfikuje też linię ataku – stwierdził.

Uwadze Michniewicza nie umknęła także postawa Erika Exposito, który znajduje się ostatnio w bardzo dobrej formie. – Śląsk ma też kilku doświadczonych zawodników, jak Krzysztof Mączyński, czy Wojciech Golla. Jest to bardzo dobry zespół, który ma duże ambicje i potencjał do ponownego zakwalifikowanie się do europejskich rozgrywek – ocenił.

