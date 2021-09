Tutaj faworyt może być tylko jeden. Piast podejmie Zagłębie

Piast Gliwice w pierwszych sześciu spotkaniach sezonu trzykrotnie zgarniał komplet punktów. Drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika do tej pory przegrała tylko z Rakowem Częstochowa i Pogonią Szczecin. Po drodze zremisowała z kolei ze Śląskiem Wrocław.

Po ostatniej ligowej wygranej z Górnikiem Zabrze piłkarze z Gliwic dostali kilka dni wolnego. Po odpoczynku wrócili z kolei do treningów oraz przeszli testy szybkościowe i wydolnościowe. To wszystko miało ich przygotować do najbliższego spotkania z Zagłębiem, które nie zaliczy początku sezonu do udanych.

Miedziowi trzykrotnie przegrali i odnotowali dwa zwycięstwa. W przerwie na mecze reprezentacyjne podopieczni Dariusza Żurawia towarzysko zmierzyli się w Opalenicy z Lechem Poznań. Górą był Kolejorz, a Zagłębie odnotowało trzecią porażkę z rzędu. Wcześniej ekipa z Lubina uległa w lidze Wiśle Płock i Śląskowi. Teraz stanie przed trudnym zadaniem, ponieważ faworytami meczu w Gliwicach będą gospodarze.

Piast Gliwice – Zagłębie Lubin. O której mecz?

Mecz Piast Gliwice – Zagłębie Lubin zostanie rozegrany w niedzielę 12 września. Początek spotkania o godz. 12:30, a transmisję z tego starcia przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Mecz można obejrzeć także w serwisie canalplus.com.

