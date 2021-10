Jagiellonia Białystok zaprezentowała nowego piłkarza. Walczyła o niego z FIFA przez kilka tygodni

O takim scenariuszu mówiło się od dawna, ale 30 października w końcu stał się on faktem. Michał Nalepa został piłkarzem Jagiellonii Białystok. Jak wynika z oficjalnego komunikatu klubu, jego kontrakt będzie obowiązywał przez dwa lata.

Minęły więc trzy tygodnie od momentu, gdy pomocnik rozpoczął treningi z Dumą Podlasia. Nie był on jednak na testach w zespole Ireneusza Mamrota, lecz czekał na rozwiązanie trudnej sprawy o podłożu prawnym. Wcześniej bowiem Nalepa grał z Giresunsporze w Turcji, jednak rozwiązał z nim kontrakt za późno – już po zamknięciu okienka transferowego w Polsce – aby móc bez żadnych kłopotów związać się z nową drużyną.

Turecka telenowela

– Chciałbym podziękować Jagiellonii, zawodnikom i trenerom za miłe przyjęcie. Poczułem ulgę, pierwszy raz mierzyłem się z taką sytuacją, w której decydowały kwestie pozasportowe. Turecka telenowela to była dziwna sytuacja. W poprzednim sezonie byłem ważnym zawodnikiem, zrobiliśmy awans, wybrano mnie do jedenastki sezonu w drugiej lidze tureckiej. Od początku przygotowań, przez cały okres przygotowawczy nic nie wskazywało, aby ten stan miał się zmienić. Od ludzi spoza klubu dowiedziałem się, że nie zgłoszono mnie do rozgrywek – tak sam pomocnik opisał powód, przez który rozstał się z Giresunsporem. Powszechnie wiadomo też, że później zakazano mu trenowania z drużyną, a klub zalegał mu z pensjami za kilka miesięcy.

Później, w celu otrzymania zezwolenia na grę w Jagiellonii, Nalepa musiał apelować do FIFA, aby nie złamać przepisów. Jak widać, jego historia zakończyła się happy endem i wydaje się dużym wzmocnieniem dla Dumy Podlasia.

