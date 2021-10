Piast Gliwice podejmie Wisłę Kraków. Biała Gwiazda chce pójść w ślady Cracovii

Piast Gliwice w ostatniej kolejce Ekstraklasy przegrał 2:4 z Cracovią i znalazł się zaledwie trzy punkty nad strefą spadkową. Podopieczni Waldemara Fornalika od początku sezonu odnotowali zresztą już pięć porażek. Po raz ostatni ekipa z Gliwic zgarnęła trzy ligowe punkty 28 sierpnia, kiedy to pokonała Górnik Zabrze.

Szansa na przełamanie złej passy nadejdzie w starciu z Wisła Kraków, która dobre występy przeplata przeciętnymi. Biała Gwiazda pod koniec sierpnia ograła na własnym stadionie Legię Warszawa, a w połowie września została z kolei rozbita przez Lech (0:5).

15 straconych bramek sprawia z kolei, że zespół prowadzony przez Adriana Gulę ma drugą najsłabszą defensywę w lidze (wespół z Cracovią). Więcej goli, bo aż 22, stracił tylko ostatni w tabeli Górnik Łęczna. Mimo tych nie napawających optymizmem statystyk to Wisła zdaje się być faworytem starcia w Gliwicach. Tym bardziej, że do tej pory trafiała do siatki rywali aż 13-krotnie.

Piast Gliwice – Wisła Kraków. O której mecz?

Mecz Piast Gliwice – Wisła Kraków zostanie rozegrany w piątek 1 października. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godz. 20:30, a spotkanie będzie można śledzić na antenie Canal+ Sport oraz w serwisie canalplus.com.

Czytaj też:

Rozlosowano pary 1/16 Pucharu Polski. Oto rozpiska i wstępny terminarz meczów