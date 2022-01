Marek Papszun oddala się od Legii? Nowe informacje ws. trenera Rakowa

Saga pt. „Marek Papszun w Legii Warszawa” trwa już od kilku miesięcy. Spekulacje na temat przyszłości szkoleniowca przybrały na sile pod koniec listopada, kiedy to Dariusz Mioduski wprost stwierdził, że chciałby zatrudnić trenera Rakowa.

– Mogę potwierdzić, że chcemy się porozumieć z tym szkoleniowcem i jego sztabem. Jeśli nie będzie możliwe zatrudnienie go zimą, to jesteśmy gotowi poczekać do końca sezonu. Uważam, że Marek Papszun przy odpowiednich warunkach do pracy, które w Legii są, jest obecnie najlepszym kandydatem, by rozwinąć nasz zespół w najbliższych latach – mówił wówczas prezes i właściciel Legii w wywiadzie dla strony klubowej.

Co z Markiem Papszunem?

Sam zainteresowany przekonywał, że daje sobie czas do końca 2021 roku, by podjąć decyzję. Ostatnie doniesienia wskazują jednak, że w związku z zamieszaniem wokół reprezentacji Polski i wakatem po odejściu Paulo Sousy, Papszun wciąż nie określił się na temat swojej przyszłości. Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl przekazał, że trener rozmawiał już z nowym dyrektorem sportowym Wojskowych, czyli Jackiem Zielińskim oraz właścicielem Rakowa, Michałem Świerczewskim.

Najnowsze doniesienia serwisu Legia.net wskazują, że dołączenie Papszuna do Legii staje się coraz mniej prawdopodobne. Wpływ na taki stan rzeczy miało mieć odejście dotychczasowego dyrektora sportowego, Radosława Kucharskiego i zastąpienie go wspomnianym Zielińskim. – Wiem, że Marek Papszun jest jednym z najlepszych trenerów w ekstraklasie, wiem, jakie ma zalety, widzę też pewne ryzyka związane z zatrudnieniem – mówił Zieliński w programie „Prawda Futbolu”.

Z informacji Legia.net wynika, że Papszun nie jest do końca zadowolony ze zmiany na stanowisku dyrektora mistrza Polski. Obecnie bardziej prawdopodobne wydaje się przedłużenie przez niego umowy z Rakowem lub czekanie na ruch ze strony PZPN, który wciąż nie ogłosił nazwiska nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Papszun jest bowiem jednym z kandydatów do zastąpienia Sousy i poprowadzenia Biało-Czerwonych w marcowych barażach.

