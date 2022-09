Marcin Kaczmarek przed debiutem w Lechii Gdańsk. Wypowiedział się na temat nowego kapitana zespołu

Marcin Kaczmarek zadebiutuje jako nowy trener Lechii Gdańsk w meczu 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Pogonią Szczecin. Szkoleniowiec wraca po wielu latach do klubu i stwierdził, co to dla niego znaczy. Wypowiedział się również na temat wyboru kapitana drużyny.

Lechia Gdańsk na przełomie sierpnia i września zwolniła Tomasza Kaczmarka, który wprowadził ten klub do europejskich pucharów. Po rozbracie szkoleniowca z Biało-Zielonymi Antoni Piechniczek w rozmowie z „Wprost” stwierdził, że broni trenerów, bo uważa, że powinni dostać szanse na wyciągnięcie drużyny z kryzysu. Zwolnienie szkoleniowca jest porażką nie tylko jego samego, lecz też całego klubu, w tym oczywiście osób, które go wcześniej zatrudniały. Przegranym nie jest wyłącznie trener, przegranym jest cała Lechia„ – powiedział na początku września. Marcin Kaczmarek wraca do Lechii Gdańsk po latach Nowym trenerem Lechii został Marcin Kaczmarek, który w przeszłości awansował z Biało-Zielonymi z IV do II ligi. Szkoleniowiec wypowiedział się w klubowych mediach na temat powrotu do drużyny (ostatni raz pracował w Gdańsku w 2006 roku). – Dobrze tu znowu być. Jestem mocno związany emocjonalnie z Lechią. Spędziłem tutaj całe swoje dzieciństwo. Później byłem piłkarzem pierwszej drużyny, a następnie trenerem w bardzo ciężkich czasach, kiedy staraliśmy się odbudować ten klub – przypomniał. Szkoleniowiec przyznał, że wie, iż powrót do klubu w takim momencie wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością. – Zdaję sobie sprawę, że obecnie znaleźliśmy się w trudnym położeniu, ale traktuję tę sytuację jako kolejne wyzwanie – zapewnił szkoleniowiec. Lechia Gdańsk na zgrupowaniu. Kaczmarek: Mogłem tam lepiej poznać piłkarzy Marcin Kaczmarek pracuje z Lechią Gdańsk od tygodnia. Zbiegło się to z przerwą reprezentacyjną, dzięki czemu mógł udać się z drużyną na krótkie zgrupowanie do Cetniewa. Szkoleniowiec przyznał, że mógł tam lepiej poznać swoich piłkarzy. – Przeprowadziłem wiele rozmów indywidualnych, ale też wykonaliśmy solidną pracę na treningach, patrząc na aspekty czysto piłkarskie – przyznał. Trener Biało-Zielonych przyznał, że razem z drużyną wyznaczają sobie cele krótkoterminowe. – Nasza uwaga musi być skupiona wokół każdego kolejnego meczu. Lechia przede wszystkim potrzebuje punktów i na ten moment to jest najistotniejsze, by krok po kroku piąć się w górę tabeli – stwierdził. Kto będzie kapitanem Lechii Gdańsk? Nowy trener Lechii Gdańsk został zapytany o to, kto będzie nosił opaskę kapitańską od meczu z Pogonią Szczecin. Szkoleniowiec odparł, że w tym aspekcie jest zwolennikiem demokratycznego wyboru, a nie narzucania z góry. Kapitan i Rada Drużyny zostaną wybrani w demokratycznym głosowaniu. Uważam, że Kapitan jest bardzo ważną postacią drużyny, dlatego to piłkarze muszą wskazać sami spośród siebie, kto powinien reprezentować zespół zarówno na boisku, jak i w pozostałych sytuacjach, które tego wymagają – zakończył. Czytaj też:

