Ruch Chorzów sięga po dobrze znaną postać. Zastąpi architekta sukcesów zespołu

Ruch Chorzów to dość nieoczekiwany beniaminek PKO Ekstraklasy. Klub ze Śląska w minionej dekadzie przeżywał poważne problemy. Działacze zespołu zdecydowali się ratować zasłużoną drużynę, rezygnując z likwidacji klubu i tworzenia nowego. W ostatnich sezonach chorzowianie zaskakująco szybko pieli się po szczeblach ligowych.

Ruch Chorzów z nowym trenerem

Za architekta sukcesów Ruchu jest uważany Jarosław Skrobacz, który przejął klub w 2. Lidze i doprowadził go sezon po sezonie najpierw do 1. Ligi a kilka miesięcy temu do Ekstraklasy. Na najwyższym szczeblu chorzowianie radzą sobie bardzo słabo, gdyż zajmują przedostatnie miejsce. Nawet remis 2:2 z liderem, Śląskiem Wrocław, nie poprawił oceny trenera przez działaczy. Po porażce 0:2 z Lechem Poznań klub podziękował Skrobaczowi za świetne lata pracy.

Nowy trener został dość szybko ogłoszony. W poniedziałkowy wieczór kibice dowiedzieli się, że funkcję pierwszego szkoleniowca obejmie dotychczasowy asystent Skrobacza, Jan Woś. To znana postać polskiej piłki, gdyż były pomocnik zaliczył przeszło 300 spotkań w Ekstraklasie jako piłkarz przede wszystkim Odry Wodzisław, ale także Ruchu czy Groclinu Grodzisk Wielkopolski. Nowy opiekun związał się umową do końca sezonu z możliwością przedłużenia o kolejny rok.

Woś po skończeniu z grą w piłkę skupił się na karierze trenerskiej. Pracował samodzielnie w Skrze Częstochowa czy Unii Racibórz. Przez ostatnie pięć lat współpracował jako asystent wraz ze Skrobaczem w GKS-ie Jastrzębie, Miedzi Legnica i Ruchu.

Trudne zadanie Jana Wosia

Sztab trenerski Wosia w Ruchu będą tworzyć także Wojciech Grzyb, Adrian Gach, Ryszard Kołodziejczyk i Jakub Jarosz. Debiut nowego szkoleniowca przypadnie na mecz u siebie z Radomiakiem Radom.

