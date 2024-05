Nie tylko mistrzostwo Polski. Mogą upiec dwie pieczenie na jednym ogniu

Po 32. kolejkach PKO Ekstraklasy Jagiellonia Białystok wciąż zajmuje pierwszą pozycję w tabeli. Obecnie podopieczni Adriana Siemeńca mają 59 punktów, więc dwa „oczka” przewagi nad drugim Śląskiem Wrocław. W walce o tytuł mistrza Polski liczą się już tylko te dwie ekipy. Co ciekawe, drużyna z Białegostoku może upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, ponieważ jest w grze nie tylko o wygraną w rozgrywkach.

Jagiellonia Białystok może pobić rekord strzelecki

Jagiellonia dała się poznać jako drużyna strzelająca mnóstwo goli. Dotychczas w 32 kolejkach zgromadziła ich aż 73. To sprawia, że ma dość spore szanse na najlepszy wynik strzelecki w XXI wieku spośród wszystkich zespołów.

Dotychczas rekord dzierżą Wisła Kraków oraz Legia Warszawa. Wiślacy w sezonie 2002/03 zdobyli 75 bramek w 30 spotkaniach, a drużyna ze stolicy miała taki sam dorobek w sezonie 2013/14, lecz wtedy potrzebowała do tego 37 meczów. „Jaga” potrzebuje zatem tylko trzech trafień w dwóch pojedynkach, by przejść do historii PKO Ekstraklasy jako najbardziej bramkostrzelna ekipa w XXI wieku.

Terminarz Jagiellonii Białystok

Przed liderem PKO Ekstraklasy najpierw mecz wyjazdowy z Piastem Gliwice, który odbędzie się w sobotę (godzina 20:00). W przypadku triumfu Jagiellonii i braku zwycięstwa Śląska na własnym stadionie z Radomiakiem (początek w sobotę o 17:30) już w ten weekend białostoczanie będą mogli świętować mistrzostwo. Jeśli ten scenariusz się nie wydarzy, to będzie trzeba poczekać do ostatniej kolejki. 25 maja Jagiellonia na własnym stadionie zagra z Wartą Poznań. Śląsk pojedzie wtedy na teren aktualnego jeszcze mistrza kraju – Rakowa Częstochowa.

Jagiellonia walczy o napisanie pięknej historii. Jeszcze nigdy bowiem nie była mistrzem Polski. Śląsk Wrocław cieszył się z tytułu dwukrotnie – w latach 1977 i 2012.

