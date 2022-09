FC Barcelona szykuje się do meczu ligowego. Występ Roberta Lewandowskiego pod znakiem zapytania

FC Barcelona przygotowuje się do kolejnego meczu, który rozegra już w sobotę 10 września. To właśnie tego dnia piłkarze Dumy Katalonii powalczą o ligowe punkty z CF Cadiz i staną przed szansą odniesienia czwartej wygranej w bieżących rozgrywkach La Liga. Niewykluczone jednak, że ekipa z Camp Nou zagra w nieco odmienionym składzie, o czym podczas konferencji prasowej mówił Xavi.

Xavi docenił Roberta Lewandowskiego

Wprawdzie trener Barcelony zaznaczył, że jego drużyna skupia się na starciu z Cadiz i póki co nie myśli o zbliżającym się meczu Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium, ale jednocześnie stwierdził, że być może da odpocząć Pedriemu. Nie wiadomo też, czy od pierwszych minut zagra Robert Lewandowski. – Decyzję podejmiemy po treningu. Robert jest jednak w każdym meczu bardzo ważny dla drużyny – stwierdził.

Hiszpański szkoleniowiec nie szczędził przy tym ciepłych słów pod adresem kapitana reprezentacji Polski. – Nie zamieniłbym Roberta na nic w świecie. Jest bardzo dojrzały, a jego sposób bycia pomaga młodym ludziom. Pokora Lewandowskiego jest zaraźliwa. Wygrał wszystko, a fakt, że przyszedł do nas z taką pokorą, zaraża resztę. To, co robi, jest niezwykłe – przekonywał.

Przypomnijmy, Lewandowski od początku sezonu prezentuje bardzo wysoką i równą formę. Lewandowski w czterech spotkaniach ligowych strzelił pięć bramek, a w ostatnim meczu Ligi Mistrzów przeciwko Viktorii Pilzno popisał się hat-trickiem. Już we wtorek 13 września 34-latek stanie przed kolejną szansą na powiększenie swojego dorobku strzeleckiego w europejskich rozgrywkach. Wtedy to FC Barcelona zagra na wyjeździe z byłym klubem Polaka, Bayernem Monachium.

Czytaj też:

Czekając na to, aż Piotrowi Zielińskiemu kliknie w głowie to, co miało już dawno kliknąć