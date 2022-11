Awaria samolotu z Robertem Lewandowskim na pokładzie. Wiemy, co się stało

Piłkarze kończą swoje zmagania ligowe i powoli wyruszają na zgrupowanie reprezentacji Polski przed wylotem na mundial do Kataru. Niektórzy od dłuższego czasu ćwiczą w Polsce ze względu na wcześniej skończone rozgrywki ligowe jak choćby Grzegorz Krychowiak. Dziś ostatnie mecze rozegrało kilku piłkarzy, w tym także Bartłomiej Drągowski, który doznał koszmarnej kontuzji. Uraz wykluczył go z mistrzostw świata, a w jego miejsce powołany został Kamil Grabara. Robert Lewandowski ostatni mecz rozegrał przeciwko CA Osasunie 8 listopada, w którym Polak otrzymał czerwoną kartkę. Do Polski miał wylecieć dopiero dziś, jednak w ostatniej chwili samolot, w którym znajdował się napastnik FC Barcelony, miał awarię.

Awaria samolotu z Robertem Lewandowskim na pokładzie

O sprawie jako pierwszy poinformował portal sportowefakty.wp.pl. Kapitan reprezentacji Polski nie tak miał nieoczekiwaną przygodę w samolocie, który miał go zabrać do Warszawy na zgrupowanie. Na całe szczęście awaria maszyny nastąpiła, kiedy maszyna znajdowała się jeszcze na lotnisku.

„Pasażerowie samolotu byli już na pokładzie i czekali na start. Nieoczekiwanie, już po włączeniu silników, doszło do awarii maszyny. Po chwili pasażerowie otrzymali informację, że muszą opuścić pokład. Informację potwierdzili nam rzecznik kadry, Jakub Kwiatkowski, a także osoby ze sztabu napastnika” – informują dziennikarze wspomnianego serwisu.

Robert Lewandowski w doskonałej formie

Robert Lewandowski jest jednym z najlepszych zawodników na świecie, co potwierdza w niemal każdym meczu FC Barcelony. Choć ostatniego meczu na El Sadar nie będzie wspominał najlepiej, to jego dorobek ligowy jest doskonały.

Polak zdobył już 13 bramek i 4 asysty, a do tego w Lidze Mistrzów, z której Blaugrana odpadła, dołożył 5 trafień.

