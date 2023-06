Robert Lewandowski dosadnie o słabych wynikach. „Mieliśmy zaciągnięty hamulec ręczny”

Robert Lewandowski w ostatnich dniach znajduje się na ustach wszystkich kibiców reprezentacji Polski. Powód jest oczywisty – druzgocąca porażka z Mołdawią, która postawiła Biało-Czerwonych w fatalnej sytuacji przed kolejnymi meczami w ramach eliminacji do Euro 2024. Dla kapitana naszej kadry jest to o tyle smutne, że sezon ligowy zakończył w bardzo dobrym nastroju i choć przechodził przez trudne chwile, zdołał przyjechać na zgrupowanie z podniesioną głową.

Robert Lewandowski tłumaczy słabszy moment w FC Barcelonie

Początek przygody Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną to był prawdziwy majstersztyk. Polak błyskawicznie wyszedł na prowadzenie w klasyfikacji strzelców La Liga i nie oddał go do samego końca sezonu. Po powrocie z mundialu w Katarze jego dokonania nie były już tak wybitne, jak wcześniej, a wiele osób zarzucało mu brak zaangażowania w akcje ofensywne i strzelanie goli wyłącznie słabszym rywalom. Mimo takich sygnałów „Lewy” nie wziął tego do siebie i choć przyznaje, że mieli gorszy moment, to najważniejsze jest to, jak zakończyli sezon.

– Mieliśmy zaciągnięty hamulec ręczny. Zaatakowaliśmy mniejszą liczbą graczy, ponieważ dla większości z nich mogły to być pierwsze mistrzostwa, a presja była bardzo duża. Był taki moment, kiedy wszyscy zdali sobie sprawę, że mamy wielką szansę na zwycięstwo i wtedy zaczęło się odliczanie – cytuje słowa kapitana reprezentacji polski serwis marca.com.

Xavi docenił Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski był jednym z autorów pierwszego od pięciu sezonów mistrzostwa Hiszpanii dla FC Barcelony. Szkoleniowiec Dumy Katalonii, Xavi nie szczędził Polakowi słów uznania.

– Robert miał doskonały sezon. Myślę, że zmienił postawę zespołu. Doceniam jego pracę, sposób, w jaki zaadaptował się do miasta, klubu i drużyny. Miał wspaniały sezon nie tylko pod względem strzelonych goli. Jego postawa i pokora po przyjeździe były wzorowe. Zawsze za piłkarskimi umiejętnościami kryje się osobowość. Swoją grą zrobił dla nas gigantyczną różnicę. Liczby mówią same za siebie. Jest topowym graczem. Graczem światowej klasy – mówił Hiszpan.

Czytaj też:

Jerzy Brzęczek nie owijał w bawełnę ws. Roberta Lewandowskiego. To różni go od Jakuba BłaszczykowskiegoCzytaj też:

Ponad 150 milionów dla Roberta Lewandowskiego. Polak zadecydował ws. przyszłości