Gol Roberta Lewandowskiego! Polak zrobił to w idealny sposób

Po pierwszych 45. minutach FC Barcelona remisowała z Realem Sociedad 1:1. Co ciekawe, trener Hansi Flick od pierwszej minuty postawił zarówno na Wojciecha Szczęsnego w bramce, jak i Roberta Lewandowskiego na środku ofensywnego tercetu gospodarzy.

Co ważne, choć gospodarze zaczęli od zaskakującego 0:1, w 59. minucie wyszli na prowadzenie. Trafienie na 2:1 zaliczył Lewandowski. Polak został świetnie obsłużony przez dopiero co pojawiającego się na murawie Lamine Yamala.

twitter

Hiszpan dośrodkował w pole karne, a RL9 idealnie skierował piłkę do siatki soczystym strzałem głową.

Wkrótce więcej informacji