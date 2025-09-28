Gol Roberta Lewandowskiego! Polak zrobił to w idealny sposób
Udostępnijdodaj Skomentuj

Gol Roberta Lewandowskiego! Polak zrobił to w idealny sposób

Dodano: 
Robert Lewandowski
Robert Lewandowski Źródło: Newspix.pl / Sipausa
Robert Lewandowski z czwartym trafieniem dla FC Barcelony. Polski napastnik trafił w II połowie meczu Barcy z Realem Sociedad.

Po pierwszych 45. minutach FC Barcelona remisowała z Realem Sociedad 1:1. Co ciekawe, trener Hansi Flick od pierwszej minuty postawił zarówno na Wojciecha Szczęsnego w bramce, jak i Roberta Lewandowskiego na środku ofensywnego tercetu gospodarzy.

Co ważne, choć gospodarze zaczęli od zaskakującego 0:1, w 59. minucie wyszli na prowadzenie. Trafienie na 2:1 zaliczył Lewandowski. Polak został świetnie obsłużony przez dopiero co pojawiającego się na murawie Lamine Yamala.

twitter

Hiszpan dośrodkował w pole karne, a RL9 idealnie skierował piłkę do siatki soczystym strzałem głową.

Wkrótce więcej informacji
Opracował:
Źródło: WPROST.pl / X / @ELEVENSPORTSPL