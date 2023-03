Lech Poznań poznał rywala w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Łatwo nie będzie!

To, czego dokonuje Lech Poznań w obecnej edycji Ligi Konferencji, należy nazwać wielkim sukcesem. Tylko najstarsi kibice mogli pamiętać czasy, kiedy to polska drużyna tak długo utrzymywała się na wiosnę w międzynarodowych rozgrywkach. Kolejorz, który dotarł już do ćwierćfinału LKE, sprawił miłą niespodziankę wszystkim fanom rodzimego futbolu.

Droga Lecha Poznań do ćwierćfinału Ligi Konferencji

Droga drużyny prowadzonej przez Johna van den Broma do tego miejsca była bardzo długa. Zaczęła się od blamażu w dwumeczu z Karabachem Agdam w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów i spadkiem właśnie do eliminacji LKE. Tam trzeba było przejść Dinamo Batumi, wymęczyć awans z Vikingurem i wygrać z F91 Dudelange. Następnie w grupie Kolejorz uplasował się na drugim miejscu za Villarrealem, a przed Austrią Wiedeń i Hapoelem Beer Szewa.

Następnie Lech stoczył niełatwy bój z FK Bodo/Glimt, remisując 0:0 na wyjeździe i wygrywając 1:0 u siebie. Za pierwszy mecz na poznaniaków spadły gromy, ponieważ w pełni skupili się na defensywie, co wielu uznało za hańbiąco minimalistyczne podejście. Cel jednak uświęcił środki, zwłaszcza że został osiągnięty. W 1/8 finału drużyna z Wielkopolski rozprawiła się z Djurgardens IF. W domu było 2:0 dla poznaniaków po bramkach Antonio Milicia i Filipa Marchwińskiego, a na wyjeździe 3:0 po golach Marchwińskiego, Niki Kvekveskiriego i Michała Skórasia.

Lech Poznań – ACF Fiorentina w ćwierćfinale Ligi Konferencji

Teraz Lech będzie miał okazję, aby wykazać się kolejny raz, choć zadanie nie będzie łatwe, bo na etapie ćwierćfinału zostały już same mocne ekipy. Kolejorz trafił na jedną z nich – w ¼ finału zmierzy się bowiem z Fiorentiną. W pozostałych parach zmierzą się ze sobą:

Gent – West Ham United

AZ Alkmaar – Anderlecht

FC Basel – OGC Nice

Ćwierćfinały Ligi Europy – wyniki losowania

Wcześniej odbyło się również losowanie par 1/4 finału Ligi Europy. Na tym etapie rozgrywek zmierzą się ze sobą:

Manchester United – Sevilla FC

Juventus – Sporting CP

Bayer Leverkusen – Union SG

Feyenoord Rotterdam – AS Roma

