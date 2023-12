Anglicy ostro reagują na zamieszanie z Legią. Chcą ich wykluczenia z europejskich pucharów

Kibice Legii Warszawa nie zostali wpuszczeni na mecz z Aston Villą. Otrzymali 890 biletów, co ich zdaniem było za małą liczbą, a po zamieszkach, które wybuchły pod stadionem w Birmingham policja zdecydowała o całkowitym zakazie wejścia polskich fanów na trybuny. Skandal rozszedł się szerokim echem po całej Europie i wzbudził oburzenie. Problemy Wojskowych mogą dopiero się zacząć.

Anglicy chcą wykluczenia Legii Warszawa z europejskich pucharów

Legia Warszawa przegrała z Aston Villą 1:2, dlatego w dalszym ciągu nie ma zapewnionego awansu do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy. Żeby to osiągnąć, w ostatnim meczu przeciwko AZ Alkmaar przy ul. Łazienkowskiej 3, będą musieli wywalczyć minimum remis. Jednak nie o wyniku spotkania w Birmingham jest najgłośniej, a o tym, do czego doszło w trakcie meczu obok stadionu. Policja z West Midlands dokonała aresztowania 46 osób, podejrzanych o wszczęcie zamieszek na ulicach w pobliżu Villa Park.

Przekazano, że co najmniej cztery osoby zostały zatrzymane za posiadanie broni, a w starciach z kibicami ucierpiało kilku funkcjonariuszy. Zarówno Anglicy, jak i UEFA są oburzeni całą sytuacją, a szef operacji piłkarskich brytyjskiej policji w rozmowie z „The Times” powiedział, że w związku z naruszeniem bezpieczeństwa publicznego Legia powinna zostać wykluczona z rozgrywek. Odbyły się już rozmowy w tej sprawie z najwyższym europejskim organem piłkarskim.

— Niestety Legia stała się dobrze znana w Europie z powodu odrażającego zachowania kibiców. Z punktu widzenia policji niezwykle trudno jest nimi zarządzać i w pewnym momencie trzeba zadać sobie pytanie, gdzie policja i bezpieczeństwo publiczne przewyższają potrzeby konkurencji (...) Wczoraj rozmawiałem z UEFA i porozmawiamy ponownie dzisiaj. Pilnie analizują sytuację. Myślę jednak, że istnieje naprawdę dobry powód, aby wyrzucić ich z turnieju — mówił Roberts.

