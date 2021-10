Bitwa o Anglię na Old Trafford. Liverpool przyjeżdża zmierzyć się z Manchesterem United

Liverpool znajduje się po ośmiu kolejkach Premier League na drugim miejscu w tabeli. Z dorobkiem 18 punktów traci tylko jedno oczko do pierwszej w zestawieniu Chelsea. Manchester United natomiast zajmuje szóste miejsce i ma 14 punktów. Ewentualna wygrana nie pozwoli więc podopiecznym Ole Gunnara Solskjaera wyprzedzić odwiecznych rywali z Merseyside.

Jaki Manchester wyjdzie na murawę w niedzielę?

Forma Manchesteru United w sezonie 2021/2022 pozostawia wiele pytań w głowach kibiców. Ostatnie trzy mecze w lidze angielskiej wskazują na to, że Czerwone Diabły ciągle szukają dobrej dyspozycji, ponieważ przegrały one 0:1 z Aston Villą i 2:4 z Leicester, a po drodze zaliczyły remis z Evertonem. Na dokładkę podopieczni Solskjaera słabo zaprezentowali się w pierwszej połowie niedawno rozgrywanego spotkania Ligi Mistrzów przeciwko Atalancie, ponieważ po pierwszych 45 minutach przegrywali oni 0:2 i byli bezradni.

Liverpool może mieć jednak problemy, jeśli na boisko wyjdzie Manchester United z drugiej odsłony europejskiego widowiska, ponieważ Anglicy zdominowali włoskich przeciwników, zaczęli wykorzystywać swoje szanse i w rezultacie wygrali 3:2 po bramkach Rashforda, Maguire'a i Cristiano Ronaldo.

Niepokonany Liverpool

Liverpool jest jedyną drużyną w Premier League, która nie przegrała jeszcze ani jednego spotkania w sezonie 2021/2022. Podopieczni Jurgena Kloppa zanotowali do tej pory pięć zwycięstw i trzy remisy (z Chelsea, Brentford i Manchesterem City). Dodatkowo The Reds po trzech spotkaniach grupowych Ligi Mistrzów mają na swoim koncie trzy wygrane i komplet punktów. Forma z poprzednich meczów jednak często nie ma dużego znaczenia, kiedy przychodzi do najważniejszego meczu derbowego w Anglii.

Manchester United – Liverpool. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Manchesteru z Liverpoolem rozpocznie się w niedzielę 24 października o godzinie 17:30. Spotkanie będzie można oglądać na Canal+ Sport.

