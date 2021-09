UEFA zmieni zasady po meczu Polski z Anglią. Mateusz Klich niepocieszony

Mateusz Klich pierwsze zakażenie koronawirusem przeszedł w marcu 2021 roku. Później gracz Leeds zaszczepił się przeciw COVID-19, ale na początku września ponownie zachorował. Tym samym nie mógł zagrać w meczach reprezentacji Polski z Albanią i San Marino. Nie zobaczymy go także w starciu z Anglią.

Jak przekazał na Twitterze rzecznik prasowy PZPN, Michał Kwiatkowski, od piątku 10 września w życie wejdą nowe zasady wprowadzone przez UEFA. Po tym terminie zaszczepieni piłkarze oraz członkowie sztabów szkoleniowych nie będą już testowani pod kątem obecności koronawirusa. Na trybuny wrócą kibice przyjezdnych drużyn, a dziennikarze nie będą musieli przejmować się ograniczoną liczbą akredytacji.

„Trochę późno to załatwiłeś Kwiatek”

Wpis Kwiatkowskiego skomentował Klich. „Trochę późno to załatwiłeś Kwiatek” – zażartował nawiązując do przepisów dotyczących przeprowadzania testów. Faktem jest, że gdyby zasady wprowadzono przed wrześniowymi meczami eliminacji do mistrzostw świata, zawodnik Leeds nie byłby badany pod kątem zakażenia. Tym samym prawdopodobnie zagrałby w spotkaniach z Albanią, San Marino i Anglią.

Przypomnijmy, mecz z Anglią już w środę 8 września. Początek spotkania o godz. 20:45, a relacja na żywo z tego starcia będzie dostępna na Wprost.pl.

