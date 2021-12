Media: Paulo Sousa chce odejść jak najszybciej. Dziennikarz podał cenę odszkodowania

Wygląda na to, że Paulo Sousa i PZPN muszą się pożegnać. W tym momencie bardziej spieszy się Portugalczykowi, który od nowego roku powinien zająć się prowadzeniem Flamengo Rio de Janeiro. Według brazylijskich mediów szkoleniowiec chce wpłacić polskiej federacji odszkodowania, by jak najszybciej mieć sprawę z głowy.

Tego nie ułatwia mu na pewno prezes Cezary Kulesza, któremu w tym momencie się nie spieszy i dopiero na środę 29 grudnia zwołał nadzwyczajne posiedzenie zarządu, na którym zostanie poruszona kwestia rozwiązania problemu z Sousą. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14. Jak podaje Sebastian Staszewski z Interii część działaczy pojawi się w sali na żywo, a część weźmie udział w wydarzeniu online.

Paulo Sousa chce załatwić sprawę jak najszybciej

Agent Paulo Sousy miał szukać kontaktu z PZPN i szukać drogi do porozumienia. Teraz jednak czas gra na polską korzyść. Przedstawiciel Portugalczyka odzywał się też do niektórych dziennikarzy, do których miał pretensje o sposób, w jaki jego klient jest przedstawiany w mediach. Sam szkoleniowiec chce załatwić sprawę jak najszybciej. Vene Casagrande z „Jornal O Dia” poinformował, że choć Sousa początkowo próbował zmienić pracodawcę bez konsekwencji finansowych, teraz jest zmotywowany żeby zapłacić PZPN odszkodowanie. Brazylijski dziennikarz mówi o kwocie 320 tysięcy euro.

Podczas środowego spotkania zarządu PZPN działacze powinni dojść do porozumienia w kwestii odszkodowania, jakie chcą uzyskać. Możliwe, że uda im się również ustalić, w jakim kierunku będą chcieli iść w kwestii zatrudnienia nowego trenera.

