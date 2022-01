Media: Kandydat na selekcjonera spotka się z Kuleszą. Włoch przyleciał do Polski

Sebastian Staszewski z Interii przekazał na Twitterze, że do spotkania Cezarego Kuleszy z Fabio Cannavaro dojdzie w sobotnie popołudnie w Warszawie. Tematem rozmowy ma być ewentualna praca utytułowanego Włocha z reprezentacją. „Nic nie jest przesądzone, ale to jeden z głównych kandydatów” – przekazał Staszewski. O tym, że Cannavaro spotka się z szefem PZPN-u, poinformował także dziennikarz Gianluca Di Marzio.

Cezary Kulesza skreślił kilka nazwisk

O tym, że Cannavaro jest jednym z pretendentów do zastąpienia Paulo Sousy, mówi się od kilku dni. W mediach co jakiś czas przewijają się nazwiska zagranicznych szkoleniowców, a Włoch był wymieniany obok m.in. Juergena Klinsmanna, Avrama Granta, Dicka Advocaata czy Fabio Capello. Szef PZPN wyjaśnił jednak w rozmowie z Interią, że nie bierze pod uwagę czterech wspomnianych szkoleniowców. – Ofert dostajemy sporo, i to z całego świata. Ale skupiam się tylko na kilku z nich. Wielu nazwisk nie biorę pod uwagę – dodał.

I chociaż faworytem do objęcia Biało-Czerwonych wydaje się być polski szkoleniowiec, to szef federacji nie zamyka się na zagraniczne kandydatury, czego dowodem jest jego spotkanie z Cannavaro. – Przede wszystkim nie chcę, żeby taki czy inny paszport zamykał jakiemuś trenerowi drogę do pracy w PZPN. Bardziej skupiam się na doświadczeniu, umiejętnościach, wizji. Nie chcę tak ważnej decyzji podejmować w pośpiechu – mówił w wywiadzie dla Interii.

Fabio Cannavaro i jego kariera trenerska

Przypomnijmy, Cannavaro ma na swoim koncie mistrzostwo świata i wicemistrzostwo Europy wywalczone z reprezentacją Włoch. Defensor sięgał także po mistrzostwo Hiszpanii, a w 2006 roku dostał Złotą Piłkę. Po zakończeniu kariery piłkarskiej rozpoczął pracę trenerską w Azji, gdzie do połowy 2021 roku prowadził Guanzghou Evergrande.

