Media: To tu zamieszka reprezentacja Polski podczas mundialu w Katarze. Prawdziwy luksus

Według Onetu nie podpisano jeszcze oficjalnych dokumentów, ale decyzja jak najbardziej już zapadła. Polacy zająć mają około 100 ze 195 dostępnych pokoi, w których ceny są od 450 do ponad tysiąca katarskich riali, gdzie jeden rial to 1,2 złotego. W hotelu był już Czesław Michniewicz, który miał zachwycić się tym miejscem.

Polska wygrała „wyścig o hotel”

PZPN musiał się na ten konkretny hotel szybko decydować, ponieważ chęć na zamieszkanie w nim mieli również Chorwaci. Nasza federacja okazała się jednak bardziej zdecydowana i to Robert Lewandowski i spółka będą się tam ostatecznie przygotowywać do awansu z grupy. Onet podaje, że pierwotnie w przypadku awansu miała mieszkać tam reprezentacja Rosji, ale ponieważ Sborna nie została dopuszczona do gry, miejsce się zwolniło.

Hotel Ezdan Palace ma świetną lokalizację, ponieważ do stadionu, na którym rozegramy spotkania z Meksykiem i Argentyną jedzie się raptem pół godziny autokarem. Od obiektu, na którym zmierzymy się z Arabią Saudyjską natomiast Polaków dzielić będzie zaledwie 20 kilometrów. Treningi będą odbywać się na boiskach, które są niecałe 15 minut drogi od miejsca zakwaterowania. Piłkarze będą trenować na należącym do pierwszoligowego klubu Al-Kharitiyath.

Reprezentacja Polski rozpocznie zmagania w Katarze od meczu z Meksykiem 22 listopada. Potem zagra 26 listopada z Arabią Saudyjską, a na koniec zmierzy się z Argentyną.

