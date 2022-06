Zbigniew Boniek skrytykował jednego z reprezentantów. Wytknął mu błędy

Reprezentacja Polski przegrała z Belgią aż 1:6. Pierwsza połowa zakończona wynikiem 1:1 zapowiadała ciężką przeprawę w drugich 45 minutach, ale mało kto spodziewał się pewnie, że dojdzie do tak okazałego pogromu. Cała drużyna generalnie zasługiwała na niskie noty. W ocenach Wprost.pl za to spotkanie jedną z najniższych not dostał Grzegorz Krychowiak. „Przeciwnicy uciekali mu z łatwością, czego efektem była żółta kartka zarobiona już w 14. minucie starcia. Jego współpraca z obrońcami też pozostawiała wiele do życzenia. Zszedł w przerwie i dla niego to może nawet lepiej” – napisał Mariusz Bielski we wspomnianym artykule.

Zbigniew Boniek skrytykwał Grzegorza Krychowiaka. Wytknął mu błędy

W programie „Prawda Futbou” z udziałem Zbigniewa Bońka nie mogło zabraknąć tematu Grzegorza Krychowiaka. Krytycznie na jego temat wypowiedział się właśnie Honorowy Prezes PZPN. – U nas jest coś takiego, jak „zawód reprezentant”. U nas niektórzy zawodnicy grają do końca swoich dni jako piłkarze. Czasami trzeba mieć odwagę... – mówił Boniek, nie precyzując jeszcze, o kogo mu chodzi. – Krychowiak zrobił to, co robił w ostatnich kilkunastu meczach. Czasami idzie za bardzo do przodu, musi gonić akcje przeciwnika. Uwiesił się na zawodniku belgijskim. W swoim stylu szybko dostał żółtą kartkę i do końca pierwszej połowy był zawodnikiem nieczynnym, który bał się cokolwiek zrobić – dopowiedział w tym kontekście Boniek.

Dla Grzegorza Krychowiaka był to 89. mecz w kadrze. Doświadczony defensywny pomocnik z pewnością nie zaliczy go do udanych. Następne starcie Biało-Czerwonych już w najbliższą sobotę 11 czerwca.

