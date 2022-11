Były reprezentant Polski wskazał skład na mecz z Meksykiem. „On musi zagrać”

Reprezentacja Polski przyleciała do Warszawy, gdzie już dziś, 16 listopada o godz. 18.00 rozegra towarzyskie spotkanie z Chile. Polscy piłkarze zagrają na Stadionie im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie, ponieważ na dachu PGE Narodowego wykryto poważną usterkę. Orły Czesława Michniewicza jadą na mundial do Kataru bez m.in. Jacka Góralskiego i Jakuba Modera, którzy leczą kontuzje. To postawiło duży znak zapytania nad ułożeniem formacji drugiej linii. Kandydatów jest kilku, jednak Radosław Kałużny, jako były reprezentant Polski i doświadczony pomocnik wskazał zawodnika, który powinien zacząć od pierwszych minut spotkanie z Meksykiem.

Radosław Kałużny: On powinien zagrać obok Krychowiaka

Polscy kibice mogą spodziewać się niespodzianek w taktyce obranej przez Czesława Michniewicza, jednak wielce prawdopodobne jest, iż Biało-Czerwoni zagrają formacją z trzema obrońcami i wahadłowymi. Grzegorz Krychowiak jest jednym z pewnych zawodników, którzy wyjdą w pierwszej jedenastce meczu z Meksykiem, jednak kto zagra obok niego? Zdaniem Radosława Kałużnego idealnym kandydatem na to miejsce, jest Szymon Żurkowski.

– W bramce Wojciech Szczęsny, ale życzyłbym sobie, by bronił tak, jak w ostatnim spotkaniu reprezentacji przeciwko Walii, a nie jak do tej pory w dużych turniejach. Dalej: Bereszyński, Glik, Kiwior, przed nimi Bielik, na bokach Cash i Zalewski oraz Żurkowski, Zieliński, Świderski i Lewandowski – powiedział były pomocnik reprezentacji Polski w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

Radosław Kałużny wystawiłby na mecz z Meksykiem Szymona Żurkowskiego

Były reprezentant Polski uważa, że potencjalna obecność Szymona Żurkowskiego w pierwszej jedenastce mocno odciążyłaby z niektórych obowiązków Piotra Zielińskiego. To on najbardziej miałby skorzystać z obecności na boisku 25-latka.

– Dobry chłopak do gonienia. Najbardziej potrzebny będzie Piotrowi Zielińskiemu, który ma rozgrywać, montować akcje, generalnie ciągnąć ten wózek. Żurkowski ma Zielińskiemu „czyścić” teren – dodał Radosław Kałużny.

Mecz z Meksykiem rozpocznie się 22 listopada o godz. 17.00.

