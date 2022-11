Szokująca decyzja byłego reprezentanta Polski. 31-latek zakończył karierę

Łukasz Teodorczyk przez kilka ostatnich lat miał problem z utrzymaniem wysokiej formy, na co wpływ miały przede wszystkim liczne kontuzje. W ostatnim czasie 31-latek występował we włoskiej Vincenzie, ale przez pół roku strzelił tylko jedną bramkę, przez co klub Serie B zdecydował, że nie przedłuży z nim kontraktu. Wtedy ruszyły spekulacje na temat przyszłości napastnika.

Łukasz Teodorczyk zakończył karierę

Były reprezentant Polski był łączony m.in. z Jagiellonią Białystok, a Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl swego czasu informował, że klub Ekstraklasy prowadzi zaawansowane negocjacje z napastnikiem. Do transferu jednak nie doszło i Teodorczyk w dalszym ciągu pozostawał bez klubu. Ostatecznie postanowił zakończyć karierę, o czym poinformował w sobotę 19 listopada.

Teodorczyk zaznaczył, że bardzo długo myślał o zakończeniu przygody z zawodowym futbolem. „Długo też czekałem, żeby się z tym pogodzić i pewnie jeszcze trochę mi to zajmie. Chciałbym napisać kilka słów kibicom, ludziom związanym z piłką i bezpośrednio ze mną” – napisał.

Były reprezentant Polski wyjaśnił swoją decyzję

Napastnik podkreślił, że ostatnie lata „nie wyglądały tak, jak chciał”, ponieważ więcej czasu spędzał w gabinetach lekarskich, niż na boisku. Jak dodał, walczył o powrót do wysokiej formy, ale jego ciało „nie współpracowało z głową”. „Kiedy nie mogę dać z siebie wszystkiego, to nie zaczynam, wiec muszę skończyć” – podkreślił.

Piłka dała mi nowe życie. Dała mi wszystko, bo gdy zaczynałem jako młody chłopak z małej miejscowości, nie miałem nic, oprócz marzeń. Bardzo ciężko pracowałem na to, co udało mi się osiągnąć, przeżyć, zobaczyć… na to jakim jestem człowiekiem i na to, w którym miejscu się znajduję – napisał.

Kariera Łukasza Teodorczyka

Przypomnijmy, Teodorczyk, który w przeszłości grał w takich klubach jak Polonia Warszawa i Lech Poznań, w 2014 roku wyjechał z Polski i związał się z Dynamem Kijów. Jego gwiazda najmocniej rozbłysła jednak w Belgii, gdzie stał się czołową postacią Anderlechtu. Dobre występy zaowocowały transferem do Udinese Calcio, jednak napastnik przez liczne kontuzje nie zawojował Serie A. W grudniu 2021 roku rozstał się z klubem, a w styczniu 2022 roku związał się z LR Vicenza.

Teodorczyk występował także w seniorskiej reprezentacji Polski, w której zadebiutował w lutym 2013 roku. 31-letni dzisiaj napastnik znalazł się także w kadrze Biało-Czerwonych na mundial w Rosji.

