Polacy awansowali do 1/8 finału mundialu w Katarze z czterema punktami na koncie, zajmując drugie miejsce w grupie C. Remis z Meksykiem 0:0, zwycięstwo nad Arabią Saudyjską 2:0 oraz porażka z Argentyną 0:2 pozwoliły Biało-Czerwonym na walkę o ćwierćfinał mistrzostw świata pierwszy raz od 36. lat. Naszym przeciwnikiem będzie reprezentacja Francji. Styl gry naszego zespołu wciąż pozostawia wiele do życzenia, na co uwagę zwróciło wielu ekspertów w Polsce i za granicą. Okazuje się, że sukces ekipy prowadzonej przez Czesława Michniewicza niekoniecznie jest wszystkim na rękę.

Rosyjski trener obwinia Polskę o wykluczenie z mundialu

Rosjanie zostali wyeliminowani dyscyplinarnie z udziału w jakichkolwiek rozgrywkach międzynarodowych przez atak zbrojny na Ukrainę. Były trener m.in. Krasnodaru czy Ural FC Igor Szalimow twierdzi, że taki stan rzeczy został spowodowany przez Polaków.

— Jako pierwsi odmówili gry przeciwko Rosji, potem zaczęły odmawiać inne reprezentacje. Z tego powodu Rosja nie gra w mistrzostwach świata. Teraz z tego powodu musimy zmienić konfederację na azjatycką. Nie chcę tego robić. Nie chcę, żeby tak było! Dopóki obecne kierownictwo w FIFA i UEFA pozostanie na swoim miejscu, Rosja nie będzie miała szans na powrót — powiedział Szalimow.

Igor Skalimow: P******ć Polskę

Na tym nie koniec "przyjemności" ze strony rosyjskiego trenera. Twierdzi on, że Polacy nie walczą w imię swojego kraju. Użył przy tym mocnych słów.

— Polacy awansowali? Pi****yć Polskę! Ja w ogóle nie patrzę na Polskę. Nie bardzo mnie obchodzi, jak grała Polska. Jest mnóstwo drużyn, które wyglądają ciekawiej. Trzeba walczyć za swój kraj, a ja tam nic takiego nie widzę — dodał Szalimow.

Na nasze szczęście pan trener będzie mógł rozsiąść się wygodnie i obejrzeć mecz 1/8 finału mundialu, gdzie reprezentacja Polski podejmie obecnych mistrzów świata, czyli Francję.

