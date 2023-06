Zabawny komentarz Wojciecha Szczęsnego. Ocena meczu z rozbrajającą szczerością

Wojciech Szczęsny w seniorskiej reprezentacji Polski zadebiutował w 2009 roku. W kadrze bramkarz rozegrał 73 mecze, a klubowo od prawie dekady związany jest z Serie A. Bramkarz Juventusu (wcześniej AS Romy) to kluczowa postać teamu Biało-Czerwonych. W piątkowym meczu z Niemcami Szczęsny kilkukrotnie ratował zespół przed nieuchronną, wydawało się, stratą gola. To zdecydowany bohater tego spotkania.

Wojciech Szczęsny po wygranej z Niemcami zadowolony z wyniku

Bramkarz reprezentacji Polski po zwycięstwie nad naszymi zachodnimi sąsiadami stanął do wywiadu przed kamerami TVP Sport. Warto przypomnieć, że Szczęsny bronił bramki Biało-Czerwonych także podczas historycznej, pierwszej wygranej nad Niemcami (2:0) w 2014 roku. W piątek zaliczył zatem drugą wygraną z rzędu nad tym rywalem.

– Pasuje nam ten przeciwnik na PGE Narodowym. Bilans w ostatnich dwóch meczach mamy bardzo dobry, dwie wygrane i bez straconej bramki. Chętnie bym się jutro obudził i jeszcze raz zagrał sobie z Niemcami na Narodowym – w swoim stylu skwitował Szczęsny.

Golkiper docenił także pracę, jaką w obronie wykonali jego koledzy z drużyny. Dodatkowo Szczęsny podkreślił, że wygrana z tak klasowym przeciwnikiem w ostatnich kilkunastu miesiącach w meczach Polaków, była raczej rzadkością.

– W pierwszej połowie graliśmy dobrze defensywnie. W drugiej zaczęło się więcej dziać pod naszą bramką. Takie zwycięstwo jednak mocno buduje. Przez ostatnie dwa lata w Lidze Narodów remis z mocnym rywalem to był cud. Jasne, nie wyciągałbym teraz daleko idących wniosków, ale radość ze zwycięstwa pozostaje – dodał bramkarz reprezentacji.

Po wygranej z Niemcami Biało-Czerwoni zagrają w eliminacjach ME

Już w najbliższy wtorek (tj. 20 czerwca) polska reprezentacja Polski powróci do walki o punkty. Nasza drużyna narodowa zagra na wyjeździe z Mołdawią w ramach eliminacji ME 2024, które odbędą się w Niemczech.

Polacy po dwóch grupowych spotkaniach mają trzy punkty. Zespół prowadzony przez Fernando Santosa zaczął od wyjazdowej porażki z Czechami (1:3), a następnie zwyciężył w starciu z Albanią (1:0) na PGE Narodowym.

