Kontrowersyjne słowa nt. Roberta Lewandowskiego. Były reprezentant nazwał go egoistą

Polscy piłkarze wznowią rywalizacje w ligach z klubami. Ostatnie zgrupowanie zakończyło się zwycięstwem 2:0 nad Wyspami Owczymi oraz porażką 0:2 z Albanią. Na zawodników Fernando Santosa spadła lawina krytyki. Ucierpiał także szkoleniowiec, który od środy, 13 września nie pracuje już z Biało-Czerwonymi.

Były reprezentant Polski bez litości dla Lewandowskiego

Fernando Santos odszedł po kompromitujących wynikach. W ostatnich spotkaniach cały zespół nie prezentował się tak, jak powinien. Spośród piłkarzy największa lawina krytyki spadła na Grzegorza Krychowiaka oraz Roberta Lewandowskiego. Kapitan kadry cały czas pozostaje pod ostrzałem między innymi z powodu słynnego wywiadu udzielonemu Eleven Sports oraz Meczykom.

Zachowanie piłkarza FC Barcelony nie podoba się wielu osobom. Jedną z nich jest Ryszard Komornicki. Były reprezentant Polski, uczestnik mistrzostw świata z 1986 roku stwierdził w rozmowie z portalem sportdziennik.com, że Lewandowski to egoista skupiony tylko na sobie i własnym interesie. Dodał, że kapitan kadry będzie zadowolony z siebie po strzeleniu goli nawet jeśli kadra ostatecznie przegra mecz.

– Nie jest to żaden lider, ale indywidualista, egoista. Nie oczekujmy tego, że to on będzie tych chłopaków prowadził i dbał o interes drużyny – powiedział Komornicki. – On o to nie dba. Mam takie wrażenie, że jakby Polacy przegrali 5:6, a on strzelił pięć bramek, to będzie szczęśliwy, bo był najlepszy. Tymczasem my potrzebujemy innych charakterów i innej mentalności w tym zespole. To słowo mentalność najbardziej mnie zresztą denerwuje, bo odnosi się wrażenie, że ci nasi reprezentanci to takie dzieci we mgle – dodał były reprezentant Polski.

Polacy walczą o awans na EURO 2024

Po pięciu meczach eliminacji EURO 2024, reprezentanci Polski zgromadzili sześć punktów. Zajmując przedostatnie miejsce, tracą cztery „oczka” do liderów, Czechów.

Czytaj też:

Sensacyjne kulisy odejścia Fernando Santosa. Zakładał zwycięstwo 3:0 z CzechamiCzytaj też:

Marek Papszun czy Michał Probierz? Pomagamy PZPN-owi wybrać nowego selekcjonera