Burza na konferencji piłkarskiej reprezentacji Polski. „Niech zadzwoni do Barcelony”

Nie jest tajemnicą, że najważniejszą kwestią ostatnich kilkunastu godzin jest to, co ze zdrowiem Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji przedwcześnie opuścił boisko w towarzyskim meczu z Turcją na PGE Narodowym. Jak się okazało, uraz jest poważniejszy, niż początkowo zapowiadano. Lewandowski opuści początek turnieju.

Bartosz Slisz o kontuzji Lewandowskiego. „Nie ma ludzi niezastąpionych”

O kontuzję kapitana kadry został zapytany Bartosz Slisz. Pomocnik, który wywalczył sobie miejsce w reprezentacji u trenera Michała Probierza, zaskoczył swoim zdaniem.

– Kontuzja to część futbolu, sportu. Niestety czasem tego nie ominiemy. Na pewno jest to dla nas osłabienie, no ale mamy na tyle szeroką kadrę, żeby sobie poradzić w tych pierwszych meczach. Myślę też, że nie ma ludzi niezastąpionych – przyznał Slisz.

Po chwili z uśmiechem dodał jednak, wyjaśniając ostatnie zdanie.

– To może jeszcze do tego Roberta, na pewno jest ważną częścią zespołu, ale też nie ma co łapać za słówka – skwitował pomocnik reprezentacji.

Michał Probierz: „Jak Koeman nie wierzy, to niech zadzwoni do Barcelony”

Niezadowolony z braku dostępnego Lewandowskiego do gry jest selekcjoner Polaków. Z pewnością braku kapitana RL9 trener Probierz się nie spodziewał, ale musi brać, to co jest. Selekcjoner został zapytany o słowa Slisza, szybko jednak ucinając, jak ważną postacią dla kadry jest Lewandowski.

– Nie ma co ukrywać, że Robert jest bardzo ważną częścią tego zespołu i jest zawodnikiem jednym z najlepszych na świecie. Muszę przyznać, że poczytałem i posłuchałem niektórych wywiadów. Nie wiedziałem nawet, że ludzie mają tak dobrą wiedzę o kontuzjach. Ja mam pełne zaufanie do mojego sztabu medycznego i w stu procentach im ufam. Jeśli coś mówimy, mówimy to oficjalnie, to po to, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Jest taki cytat: Mów prawdę, a ludzie dalej będą sądzili, że kłamiesz. Pewnie co byśmy nie powiedzieli, to i tak dopisana byłaby druga historia – powiedział z uśmiechem Probierz.

W rozmowie dla TVP Sport Ronald Koeman, selekcjoner Holendrów, miał powątpiewać, czy faktycznie Lewandowski jest kontuzjowany. Opiekun pierwszego rywala Polaków na Euro jest doświadczonym człowiekiem i wie dobrze, że czasem funkcjonują pewne tricki, które mają wyprowadzić konkurencję w pole.

Jak na takie stanowisko zareagował Probierz? Krótko i dosadnie.

– Robert Lewandowski nie zagra z Holandią. Jak trener Koeman nie wierzy, to niech zadzwoni do Barcelony. Na pewno tam kilku znajomych ma – zakończył temat.

Dodajmy, że holenderski szkoleniowiec w przeszłości był nie tylko piłkarzem, ale też trenerem Dumy Katalonii, czyli obecnego klubu, w którym występuje właśnie Lewandowski.

Reprezentacja Polski na Euro 2024. Z kim zagra w Niemczech?

Polscy piłkarze zagrają w Niemczech z Holandią, Francją oraz Austrią. Jak wygląda dokładny terminarz? Biało-Czerwoni rozpoczną od spotkania z Holandią, 16 czerwca w Hamburgu (g. 15:00). Następnie starcie Polska – Austria w Berlinie (21.06, 18:00) i na koniec grupowych rozgrywek najtrudniejsze wyzwanie, Francja – Polska. Mecz z wicemistrzami świata zaplanowano na 25 czerwca w Dortmundzie, od godziny 18:00.

Co ciekawe, tylko w 2016 roku reprezentacja Polski zdołała cokolwiek osiągnąć na imprezie rangi ME. Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Adama Nawałkę dotarła we Francji do ćwierćfinału. W 2008, 2012 i 2021 roku Polacy zajmowali… ostatnie, czwarte miejsca w grupach.

Jak będzie w Niemczech? Zespół trenera Probierza z pewnością czeka trudne wyzwanie.

