Oto powołania do reprezentacji Polski. Jan Urban odkrył karty!

W piątkowe (tj. 3 października) południe, Polski Związek Piłki Nożnej odkrył listę powołanych na październikowe mecze reprezentacji Polski.
Trener Jan Urban nie zaskoczył specjalnie nazwiskami.
Polacy swój najbliższy mecz zagrają ponownie na Superauto.pl Stadionie Śląskim. W Chorzowie Polacy towarzysko, dokładnie 9.10, a rywalem będzie reprezentacja Nowej Zelandii.
Trzy ostatnie wyzwania drużyny trenera Urbana, to powrót do eliminacyjnego grania. Trzy dni po towarzyskim meczu w Chorzowie, Polacy zagrają na wyjeździe z Litwą (12.10).
Ostatnia przerwa reprezentacyjna, zamykająca eliminacje do MŚ 2026, nastąpi w listopadzie. Najpierw hitowe starcie Polska – Holandia (14.11) na PGE Narodowym, a na koniec walki o bilety na mundial, wyjazd i mecz Malta – Polska (17.11).
Źródło: X / @LaczyNasPilka