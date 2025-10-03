Oto powołania do reprezentacji Polski. Jan Urban odkrył karty!

Trener Jan Urban nie zaskoczył specjalnie nazwiskami.

twitter

Polacy swój najbliższy mecz zagrają ponownie na Superauto.pl Stadionie Śląskim. W Chorzowie Polacy towarzysko, dokładnie 9.10, a rywalem będzie reprezentacja Nowej Zelandii.

Trzy ostatnie wyzwania drużyny trenera Urbana, to powrót do eliminacyjnego grania. Trzy dni po towarzyskim meczu w Chorzowie, Polacy zagrają na wyjeździe z Litwą (12.10).

Ostatnia przerwa reprezentacyjna, zamykająca eliminacje do MŚ 2026, nastąpi w listopadzie. Najpierw hitowe starcie Polska – Holandia (14.11) na PGE Narodowym, a na koniec walki o bilety na mundial, wyjazd i mecz Malta – Polska (17.11).

Wkrótce więcej informacji