Oto lista powołań do kadry Polski. Jan Urban zaskoczył wyborami!

Selekcjoner Polaków z pewnością z optymizmem spogląda na nadchodzące, listopadowe zgrupowanie. Wielu piłkarzy jest w niezłej dyspozycji, do tego wrócili również po kontuzjach. Pierwsza grupa? Przykładem może być Piotr Zieliński, który niedawno wpisał się na listę strzelców w meczu Serie A.
Za to po urazach powrócili na boiska – we Włoszech Nicola Zalewski – a w Hiszpanii kapitan reprezentacji Robert Lewandowski.
Oto powołania do reprezentacji Polski. Są dwie duże niespodzianki!
Ciekawymi kierunkami jest postawienie na dwójkę: obrońcę Kryspina Szcześniaka (Górnik Zabrze) oraz pomocnika Filipa Rózgę (Sturm Graz). W obu przypadkach mowa o debiutantach w seniorskiej kadrze Polski.
Bramkarze:
-
Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos AO)
-
Kamil Grabara (VfL Wolfsburg)
-
Łukasz Skorupski (Bologna FC)
-
Kacper Tobiasz (Legia Warszawa)
Obrońcy:
-
Jan Bednarek (FC Porto)
-
Matty Cash (Aston Villa FC)
-
Tomasz Kędziora (PAOK FC)
-
Jakub Kiwior (FC Porto)
-
Kryspin Szcześniak (Górnik Zabrze)
-
Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio)
-
Paweł Wszołek (Legia Warszawa)
-
Jan Ziółkowski (AS Roma)
Pomocnicy:
-
Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)
-
Jakub Kamiński (1. FC Koeln)
-
Bartosz Kapustka (Legia Warszawa)
-
Kacper Kozłowski (Gaziantep FK)
-
Filip Rózga (Sturm Graz)
-
Michał Skóraś (KAA Gent)
-
Bartosz Slisz (Atlanta United)
-
Sebastian Szymański (Fenerbahce SK)
-
Nicola Zalewski (Atalanta BC)
-
Piotr Zieliński (Inter Mediolan)
Napastnicy:
-
Adam Buksa (Udinese Calcio)
-
Robert Lewandowski (FC Barcelona)
-
Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC)
-
Karol Świderski (Panathinaikos AO)
W listopadzie Polacy zagrają dwa mecze. Najpierw na PGE Narodowym w Warszawie z Holandią (piątek, 14.11) oraz na wyjeździe z Maltą (poniedziałek, 17.11), tym samym zamykając okres grupowego grania o MŚ 2026.
Jan Urban z udanym otwarciem. PZPN ugasił „pożar” na dobre?
Warto przypomnieć, że trener Jan Urban oficjalnie stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski przejął w lipcu b.r., po erze Michała Probierza. Polski Związek Piłki Nożnej musiał sobie do tego czasu radzić z kilkoma problemami wizerunkowymi.
Przełomowe okazało się czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego doszło do konfliktu na linii selekcjoner – kapitan drużyny. Robert Lewandowski został pozbawiony opaski kapitańskiej, następnie zrezygnował z gry w zespole, dopóki będzie prowadzony przez Michała Probierza. Polacy ostatecznie w czerwcu przegrali z Finlandią w Helsinkach (1:2), a atmosfera wokół drużyny narodowej była fatalna.
Przełom przyszedł właśnie z momentem przejęcie sterów przez Urbana. Do drużyny wrócił Lewandowski, a Polacy zaliczyli solidne wyniki w eliminacjach MŚ 2026. Najpierw remis w Rotterdamie z Holandią (1:1), następnie zwycięstwo nad Finlandią w Chorzowie (3:1) i cenne trzy punkty z wyjazdu do Kowna na mecz z Litwą (2:0). Do tego towarzyskie, ale również zwycięskie starcie z Nową Zelandią (1:0).
Polacy pod ręką trenera Urbana są niepokonani. Pamiętajmy jednak, że początek kadencji eks-selekcjonera Probierza również był bardzo udany. Polacy nie przegrali w kolejnych ośmiu meczach, porażkę zaliczając dopiero podczas Euro 2024 z Holandią.
Czytaj też:
Polski piłkarz zachwyca w Niemczech! Ma papiery na grę w reprezentacjiCzytaj też:
Ranking UEFA szczęśliwy dla polskich drużyn. To była jazda bez trzymanki