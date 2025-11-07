Oto lista powołań do kadry Polski. Jan Urban zaskoczył wyborami!
Oto lista powołań do kadry Polski. Jan Urban zaskoczył wyborami!

Jan Urban i Robert Lewandowski
Jan Urban i Robert Lewandowski Źródło: Newspix.pl / Sipausa
W piątkowe samo południe PZPN opublikował listę powołanych na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Nie brakuje niespodzianek.

Selekcjoner Polaków z pewnością z optymizmem spogląda na nadchodzące, listopadowe zgrupowanie. Wielu piłkarzy jest w niezłej dyspozycji, do tego wrócili również po kontuzjach. Pierwsza grupa? Przykładem może być Piotr Zieliński, który niedawno wpisał się na listę strzelców w meczu Serie A.

Za to po urazach powrócili na boiska – we Włoszech Nicola Zalewski – a w Hiszpanii kapitan reprezentacji Robert Lewandowski.

Oto powołania do reprezentacji Polski. Są dwie duże niespodzianki!

Ciekawymi kierunkami jest postawienie na dwójkę: obrońcę Kryspina Szcześniaka (Górnik Zabrze) oraz pomocnika Filipa Rózgę (Sturm Graz). W obu przypadkach mowa o debiutantach w seniorskiej kadrze Polski.

Bramkarze:

  • Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos AO)
  • Kamil Grabara (VfL Wolfsburg)
  • Łukasz Skorupski (Bologna FC)
  • Kacper Tobiasz (Legia Warszawa)

Obrońcy:

  • Jan Bednarek (FC Porto)
  • Matty Cash (Aston Villa FC)
  • Tomasz Kędziora (PAOK FC)
  • Jakub Kiwior (FC Porto)
  • Kryspin Szcześniak (Górnik Zabrze)
  • Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio)
  • Paweł Wszołek (Legia Warszawa)
  • Jan Ziółkowski (AS Roma)

Pomocnicy:

  • Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)
  • Jakub Kamiński (1. FC Koeln)
  • Bartosz Kapustka (Legia Warszawa)
  • Kacper Kozłowski (Gaziantep FK)
  • Filip Rózga (Sturm Graz)
  • Michał Skóraś (KAA Gent)
  • Bartosz Slisz (Atlanta United)
  • Sebastian Szymański (Fenerbahce SK)
  • Nicola Zalewski (Atalanta BC)
  • Piotr Zieliński (Inter Mediolan)

Napastnicy:

  • Adam Buksa (Udinese Calcio)
  • Robert Lewandowski (FC Barcelona)
  • Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC)
  • Karol Świderski (Panathinaikos AO)

W listopadzie Polacy zagrają dwa mecze. Najpierw na PGE Narodowym w Warszawie z Holandią (piątek, 14.11) oraz na wyjeździe z Maltą (poniedziałek, 17.11), tym samym zamykając okres grupowego grania o MŚ 2026.

Jan Urban z udanym otwarciem. PZPN ugasił „pożar” na dobre?

Warto przypomnieć, że trener Jan Urban oficjalnie stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski przejął w lipcu b.r., po erze Michała Probierza. Polski Związek Piłki Nożnej musiał sobie do tego czasu radzić z kilkoma problemami wizerunkowymi.

Przełomowe okazało się czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego doszło do konfliktu na linii selekcjoner – kapitan drużyny. Robert Lewandowski został pozbawiony opaski kapitańskiej, następnie zrezygnował z gry w zespole, dopóki będzie prowadzony przez Michała Probierza. Polacy ostatecznie w czerwcu przegrali z Finlandią w Helsinkach (1:2), a atmosfera wokół drużyny narodowej była fatalna.

Przełom przyszedł właśnie z momentem przejęcie sterów przez Urbana. Do drużyny wrócił Lewandowski, a Polacy zaliczyli solidne wyniki w eliminacjach MŚ 2026. Najpierw remis w Rotterdamie z Holandią (1:1), następnie zwycięstwo nad Finlandią w Chorzowie (3:1) i cenne trzy punkty z wyjazdu do Kowna na mecz z Litwą (2:0). Do tego towarzyskie, ale również zwycięskie starcie z Nową Zelandią (1:0).

Polacy pod ręką trenera Urbana są niepokonani. Pamiętajmy jednak, że początek kadencji eks-selekcjonera Probierza również był bardzo udany. Polacy nie przegrali w kolejnych ośmiu meczach, porażkę zaliczając dopiero podczas Euro 2024 z Holandią.

Źródło: X / @LaczyNasPilka