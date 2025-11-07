Oto lista powołań do kadry Polski. Jan Urban zaskoczył wyborami!

Selekcjoner Polaków z pewnością z optymizmem spogląda na nadchodzące, listopadowe zgrupowanie. Wielu piłkarzy jest w niezłej dyspozycji, do tego wrócili również po kontuzjach. Pierwsza grupa? Przykładem może być Piotr Zieliński, który niedawno wpisał się na listę strzelców w meczu Serie A.

Za to po urazach powrócili na boiska – we Włoszech Nicola Zalewski – a w Hiszpanii kapitan reprezentacji Robert Lewandowski.

Oto powołania do reprezentacji Polski. Są dwie duże niespodzianki!

Ciekawymi kierunkami jest postawienie na dwójkę: obrońcę Kryspina Szcześniaka (Górnik Zabrze) oraz pomocnika Filipa Rózgę (Sturm Graz). W obu przypadkach mowa o debiutantach w seniorskiej kadrze Polski.

Bramkarze:

Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos AO)



Kamil Grabara (VfL Wolfsburg)



Łukasz Skorupski (Bologna FC)



Kacper Tobiasz (Legia Warszawa)



Obrońcy:

Jan Bednarek (FC Porto)



Matty Cash (Aston Villa FC)



Tomasz Kędziora (PAOK FC)



Jakub Kiwior (FC Porto)



Kryspin Szcześniak (Górnik Zabrze)



Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio)



Paweł Wszołek (Legia Warszawa)



Jan Ziółkowski (AS Roma)



Pomocnicy:

Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)



Jakub Kamiński (1. FC Koeln)



Bartosz Kapustka (Legia Warszawa)



Kacper Kozłowski (Gaziantep FK)



Filip Rózga (Sturm Graz)



Michał Skóraś (KAA Gent)



Bartosz Slisz (Atlanta United)



Sebastian Szymański (Fenerbahce SK)



Nicola Zalewski (Atalanta BC)



Piotr Zieliński (Inter Mediolan)



Napastnicy:

Adam Buksa (Udinese Calcio)



Robert Lewandowski (FC Barcelona)



Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC)



Karol Świderski (Panathinaikos AO)



W listopadzie Polacy zagrają dwa mecze. Najpierw na PGE Narodowym w Warszawie z Holandią (piątek, 14.11) oraz na wyjeździe z Maltą (poniedziałek, 17.11), tym samym zamykając okres grupowego grania o MŚ 2026.

Jan Urban z udanym otwarciem. PZPN ugasił „pożar” na dobre?

Warto przypomnieć, że trener Jan Urban oficjalnie stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski przejął w lipcu b.r., po erze Michała Probierza. Polski Związek Piłki Nożnej musiał sobie do tego czasu radzić z kilkoma problemami wizerunkowymi.

Przełomowe okazało się czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego doszło do konfliktu na linii selekcjoner – kapitan drużyny. Robert Lewandowski został pozbawiony opaski kapitańskiej, następnie zrezygnował z gry w zespole, dopóki będzie prowadzony przez Michała Probierza. Polacy ostatecznie w czerwcu przegrali z Finlandią w Helsinkach (1:2), a atmosfera wokół drużyny narodowej była fatalna.

Przełom przyszedł właśnie z momentem przejęcie sterów przez Urbana. Do drużyny wrócił Lewandowski, a Polacy zaliczyli solidne wyniki w eliminacjach MŚ 2026. Najpierw remis w Rotterdamie z Holandią (1:1), następnie zwycięstwo nad Finlandią w Chorzowie (3:1) i cenne trzy punkty z wyjazdu do Kowna na mecz z Litwą (2:0). Do tego towarzyskie, ale również zwycięskie starcie z Nową Zelandią (1:0).

Polacy pod ręką trenera Urbana są niepokonani. Pamiętajmy jednak, że początek kadencji eks-selekcjonera Probierza również był bardzo udany. Polacy nie przegrali w kolejnych ośmiu meczach, porażkę zaliczając dopiero podczas Euro 2024 z Holandią.

