Piotr Zieliński trafi do Premier League? Interesuje się nim czołowy klub

Piotr Zieliński jest piłkarzem Napoli od sierpnia 2016 roku. Pomocnik reprezentacji Polski był w zeszłym sezonie podstawowym piłkarzem drużyny z Neapolu, ale w tym sezonie, a szczególnie w 2022 roku piłkarz znacznie obniżył loty i wypadł z podstawowej jedenastki Luciana Spallettiego. Według wielu włoskich dziennikarzy szykuje się duża zmiana w życiu Zielińskiego. Jeden z nich podał nawet konkretny kierunek, z którego słychać zainteresowanie naszym reprezentantem.

Piotr Zieliński w Premier League? Interesuje się nim Tottenham

Według włoskiego dziennikarza Gianluigiego Longariego sprowadzeniem do siebie Zielińskiego zainteresowany jest Tottenham, w którym pracuje Antonio Conte. Włoch już wcześniej doceniał umiejętności Polaka i chciał mieć go w Interze Mediolan. Reprezentant Biało-Czerwonych ma w tym sezonie na swoim koncie siedem bramek i pięć asyst. Warto jednak zaznaczyć, że ostatniego gola pomocnik zdobył 17 lutego w zremisowanym 1:1 spotkaniu z FC Barceloną. W Serie A natomiast ostatni raz Polak miał udział przy golu w grudniu 2021, kiedy to popisał się asystą przy trafieniu Eljifa Elmasa.

Gdyby Tottenham faktycznie chciał wystąpić z ofertą za Zielińskiego, musiałby liczyć się ze sporym wydatkiem, ponieważ Polak umowę z Napoli ma do 2024 roku. Dodatkowo władze włoskiego klubu nigdy nie są łatwe w negocjacjach. Portal Transfermarkt wycenia wartość rynkową Zielińskiego na 50 milionów euro. Niedługo „Zielu” będzie musiał skupić się na czymś zupełnie innym, mianowicie na reprezentacji Polski, do której bez zaskoczeń został powołany.

