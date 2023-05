Polak pogrążył półfinalistę Ligi Mistrzów. Zrobił to jak rasowy napastnik

W Spezii Calcio stworzyła się polska kolonia, tak samo jak w przeszłości w Borussii Dortmund, w której przed laty występowali Łukasz Piszczek, Jakub Błaszczykowski i Robert Lewandowski.

Polska kolonia w Spezii Calcio

Z kolei we Włoszech w barwach Aquilotti występują Bartłomiej Drągowski, Arkadiusz Reca oraz Przemysław Wiśniewski, który zastąpił w klubie Jakuba Kiwiora, który ostatecznie trafił do Arsenalu i notuje coraz lepsze występy.

To właśnie gol byłego piłkarza Górnika Zabrze pogrążył AC Milan, który stoi przed trudnym wyzwaniem w półfinale Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, Rossoneri przegrali z Interem Mediolan 0:2 w pierwszym spotkaniu i by nie odpaść, musi wygrać różnicą co najmniej dwóch bramek.

Piękne trafienie Przemysława Wiśniewskiego. Polak pogrążył AC Milan

W spotkaniu 35. kolejki Serie A AC Milan podjął na wyjeździe Spezię Calcio. Przez długi czas utrzymywał się wynik remisowy, aż do 75. minuty, kiedy Przemysław Wiśniewski zdobył swoją debiutancką bramkę. Polak otworzył wynik tego spotkania golem z pięciu metrów. Defensor zachował się jak rasowy napastnik i dobił sytuacyjną piłkę, która odbiła się wcześniej od słupka bramki Maika Maignana.

Esposito ustalił wynik tego spotkania

W 85. minucie Salvatore Esposito ustalił wynik tego spotkania. Włoch popisał się genialnym bezpośrednim strzałem z rzutu wolnego. Próba była tak precyzyjna, że francuski bramkarz nie miał szans na odpowiednią reakcję.

Obecnie Spezia zajmuje 18 miejsce w tabeli Serie A i walczy o utrzymanie. Dzięki temu zwycięstwu podopieczni Leonardo Sempliciego zrównali się punktami z 17. Hellasem Werona, który swój mecz rozegra w niedzielę 14 maja o godz. 12:30 z Torino. Z kolei AC Milan walczy o miejsce gwarantujące awans do Ligi Mistrzów.

