Paweł Dawidowicz na celowniku dwóch klubów z Premier League. Wiadomo, które drużyny go chcą

Wygląda na to, że angielskie kluby coraz chętniej spoglądają w kierunku reprezentantów Polski, a konkretnie środkowych obrońców. Jan Bednarek ma już wyrobioną markę w Premier League, ale ostatnimi czasy sporo mówiło się też o zainteresowaniu West Hamu Jakubem Kiwiorem. Teraz słyszymy, że na celowniku dwóch klubów z tej topowej ligi znalazł się inny członek drużyny Biało-Czerwonych, czyli Paweł Dawidowicz.

Paweł Dawidowicz znalazł się na celowniku dwóch angielskich klubów

O całym zamieszaniu poinformował na Twitterze Pete O’Rourke, dziennikarz współpracujący z portalem „Football Insider”. W krótkiej notce, którą zamieścił na swoim profilu, wspomniał, że w tej chwili są dwie drużyny, które widziałyby u siebie Dawidowicza. W obu przypadkach chodzi o beniaminków, czyli Fulham oraz Bournemouth.

Reprezentant Polski nie jest wysoko wycenianym zawodnikiem, wszak jego wartość szacuje się na 4,5 miliona euro. Nie wiadomo jednak ile zażyczyłby sobie za niego Hellas Verona, gdyby postanowił go sprzedać. Dawidowicz jest bowiem ważnym zawodnikiem Gialloblu, a do tego jego z tym zespołem obowiązuje do czerwca 2025 roku. W związku z tym Hellas nie ma praktycznie żadnej presji, by sprzedawać swojego środkowego defensora.

Paweł Dawidowicz wrócił po groźnej kontuzji

Jak dotąd to ekipy z Verony nie wpłynęła jeszcze żadna oficjalna oferta dotycząca naszego rodaka, aczkolwiek zarówno Fulham jak i Bournemouth uznały transfer stopera za kwestię priorytetową.

Dawidowicz reprezentuje barwy Hellasu od 2018 roku. Od momentu przejścia do Gialloblu z Palermo rozegrał w tym zespole 100 meczów, choć praktycznie połowę poprzedniego sezonu stracił z powodu kontuzji, a konkretnie zerwanego więzadła krzyżowego.

